Investigan el incendio de varios vehículos en el Polígono Juncaril de Albolote

El incendio de varios vehículos registrado en la madrugada del jueves al viernes en el Polígono Juncaril de Albolote ha movilizado a los servicios de emergencia después de que las llamas pusieran en riesgo tanto a otros vehículos estacionados como a varias naves industriales cercanas.

Según ha informado la Policía Local de Albolote a través de sus redes sociales, el aviso fue recibido a través del servicio de emergencias 112, que alertó del fuego declarado en una de las calles del conocido polígono industrial granadino.

A su llegada, los agentes comprobaron que varios vehículos estaban siendo afectados por las llamas y que existía un importante riesgo de propagación debido a la proximidad de otras instalaciones y automóviles.

La Policía Local procedió a asegurar la zona, establecer un perímetro de seguridad y mantener despejada la vía para facilitar el acceso de los efectivos de Bomberos, que lograron extinguir el incendio y evitar que el fuego alcanzara las naves próximas.

Una vez sofocado el incendio, los servicios de emergencia confirmaron que el suceso no dejó daños personales, aunque sí afectó a varios vehículos estacionados en la zona.

Por el momento, no. La Policía Local ha indicado que las circunstancias en las que se originó el fuego están siendo investigadas para determinar qué provocó el incendio y esclarecer si se trató de un hecho accidental o si existen otros factores detrás del suceso.

Las autoridades continúan recabando información mientras avanzan las pesquisas para determinar el origen del incendio ocurrido en el Polígono Juncaril de Albolote.