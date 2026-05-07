La huelga de Educación Infantil alcanza un seguimiento del 92% en Granada y afecta a 1.400 trabajadoras

La huelga de las trabajadoras de Educación Infantil ha tenido este jueves un seguimiento masivo en la provincia de Granada, alcanzando el 92% según los datos facilitados por el sindicato CCOO, impulsor de la convocatoria.

La protesta forma parte de una movilización estatal que busca mejorar las condiciones laborales en la etapa educativa de 0 a 3 años y denunciar lo que las trabajadoras califican como una situación de abandono histórico por parte de las administraciones públicas y las patronales del sector.

En la provincia, alrededor de 1.400 profesionales de 240 centros educativos han sido llamadas a secundar el paro, lo que ha provocado una notable afección en el funcionamiento habitual de numerosas escuelas infantiles.

Huelga Educación Infantil en Granada: principales reivindicaciones

CCOO denuncia la fragmentación del sistema de Educación Infantil, en el que conviven distintos modelos de gestión y condiciones laborales desiguales para las trabajadoras. Esta situación, aseguran, genera precariedad y falta de reconocimiento profesional.

Las trabajadoras sostienen además que las actuales condiciones laborales dificultan la atención adecuada a los bebés, uno de los puntos más críticos de sus reivindicaciones.

La convocatoria de huelga busca situar en el debate público la necesidad de una mayor inversión y regulación del sector, así como la equiparación de derechos laborales para todas las profesionales que trabajan en la etapa de 0 a 3 años.

La jornada de paro en Granada se enmarca dentro de un calendario de movilizaciones que continuará en otras provincias si no se producen avances en la negociación con las administraciones competentes.