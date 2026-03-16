Hallan tres cadáveres en el mar tras el desembarco de una patera con 17 personas en una playa de Gualchos

La llegada de una patera a la costa de Granada durante la madrugada de este domingo ha terminado con el hallazgo de tres cadáveres en el mar, según han confirmado fuentes oficiales consultadas por agencias. El primer aviso se produjo cuando una persona alertó de la presencia de lo que parecía ser un cuerpo flotando en el agua cerca del municipio de Rubite.

Hasta el lugar se desplazó el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que procedió al rescate del primer cuerpo sin vida. Posteriormente, durante el operativo, los agentes localizaron y recuperaron otros dos cadáveres en la misma zona marítima. Los tres cuerpos se encuentran pendientes de identificación.

De forma paralela, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso a las 02:50 horas de la madrugada informando de la llegada de una embarcación a la playa de Gualchos.

Tras la alerta, la sala coordinadora activó un dispositivo de emergencia en el que participaron Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, Policía Local y los servicios sanitarios del 061.

Los equipos de emergencia confirmaron que 17 varones viajaban en la patera, entre ellos tres menores de edad.

Tras el desembarco, los ocupantes de la embarcación fueron trasladados al puerto de Motril para recibir atención sanitaria por parte de los equipos de emergencia. Según informó Cruz Roja al 112, cuatro de las personas rescatadas presentaban heridas, por lo que recibieron asistencia médica a su llegada al puerto.

Por el momento, las autoridades han señalado que no se puede confirmar aún si los tres cadáveres hallados en el mar corresponden a personas que viajaban en la patera. La investigación sigue abierta para identificar a los fallecidos y esclarecer las circunstancias del suceso, mientras continúan las actuaciones de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia en la zona de la costa granadina.