La Guardia Civil rescata el cadáver de una persona frente a La Herradura y trata de identificarlo

La Guardia Civil ha rescatado este lunes el cadáver de una persona que se encontraba flotando en el mar a varias millas de la playa de La Herradura, en el término municipal de Almuñécar.

El hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana, cuando una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que navegaba por la zona localizó el cuerpo en aguas de la costa sexitana. Tras recuperar el cadáver, los agentes procedieron a su traslado hasta el puerto deportivo de Marina del Este, en Almuñécar.

Según han informado fuentes del instituto armado, el estado en el que se encontraba el cuerpo ha dificultado las primeras labores de identificación.

¿Se ha podido identificar a la persona hallada en el mar?

Por el momento, no. Las autoridades han explicado que el avanzado estado de deterioro del cadáver, unido al tiempo que habría permanecido en el agua, impide determinar tanto su identidad como su sexo.

Además, el cuerpo portaba un traje de neopreno, un elemento que podría resultar relevante para la investigación que se desarrolla desde este lunes.

Rescate de un cadáver en La Herradura: investigación abierta para esclarecer la muerte

Tras su llegada a tierra, el cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la correspondiente autopsia. Esta prueba será fundamental para determinar las causas del fallecimiento y aportar información que permita avanzar en la identificación de la víctima.

La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almuñécar, que tratará de esclarecer las circunstancias que rodean este suceso y determinar el origen del cuerpo hallado en aguas próximas a La Herradura.

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Por el momento, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras esperan los resultados forenses que puedan aportar nuevos datos sobre la identidad de la víctima y las causas de su muerte.