El GREIM de Granada realiza 28 rescates en espacios naturales durante julio y agosto

El GREIM de Granada y la Unidad Aérea (UAER) de la Guardia Civil han realizado un total de 28 intervenciones en espacios naturales de la provincia de Granada durante los meses de julio y agosto. Los rescates se han desarrollado principalmente en barrancos y zonas de media y alta montaña y han permitido auxiliar a 38 personas, entre ellas tres menores.

Las actuaciones se han llevado a cabo en los términos municipales de Otívar, Nigüelas, Pórtugos, Capileira, Trevélez, Güéjar Sierra, Dílar, Monachil, Huétor Santillán, Víznar y Castril. Del total de intervenciones, dos tercios requirieron apoyo aéreo, según ha informado la Guardia Civil, que destaca la coordinación entre las unidades de montaña y los especialistas de la unidad aérea para garantizar la evacuación segura de los afectados.

Río Verde concentra el mayor número de rescates del verano en Granada

El barranco de Río Verde, en Otívar, ha sido el principal escenario de actuación del GREIM durante los meses de verano, con once rescates. Los accidentes estuvieron relacionados principalmente con saltos a pozas, lesiones en las extremidades inferiores, resbalones en zonas encajonadas y situaciones en las que los participantes en actividades guiadas no pudieron continuar por sus propios medios.

La especial orografía del barranco obligó en varios casos a realizar maniobras de alta dificultad con la grúa del helicóptero, debido al estrecho cauce y a las paredes verticales que lo rodean.

Entre las actuaciones más destacadas figura la del 23 de julio, cuando los agentes realizaron dos rescates consecutivos por lesiones en una pierna y un tobillo. El 25 de julio evacuaron a una persona que sufrió una lesión lumbar tras saltar a una poza, mientras que el 26 de julio se produjeron tres intervenciones consecutivas, incluida la de un barranquista que cayó desde unos 16 metros de altura y tuvo que ser evacuado en camilla a pie debido a la estrechez del cauce.

Sierra Nevada, segundo gran foco de intervenciones

Sierra Nevada ha sido la segunda zona con mayor actividad del GREIM de Granada durante este verano. Los rescates estuvieron motivados principalmente por agotamiento, desorientación, lesiones en las piernas y problemas relacionados con la altitud.

Los especialistas intervinieron en enclaves de alta montaña como los Lavaderos de la Reina, la Laguna de la Mosca, el refugio de El Caballo y el entorno del Pico Trevenque. La distancia, los desniveles y las condiciones meteorológicas complicaron en algunos casos tanto el acceso como la evacuación, haciendo necesario el apoyo del helicóptero.

Entre los servicios más complejos destacan dos intervenciones en Güéjar Sierra: el rescate, el 25 de julio, de una senderista lesionada en las Chorreras de la Mosca y la evacuación, el 1 de agosto, de un montañero que presentaba síntomas severos de mal de altura en los Lavaderos de la Reina.

En ambos dispositivos, las fuertes rachas de viento y la falta de zonas seguras para aproximar el helicóptero obligaron a los pilotos de la UAER de Granada a realizar maniobras aéreas de gran precisión.

En total, las 28 intervenciones permitieron auxiliar a 26 hombres y 12 mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y los 63 años, además de tres menores. La Guardia Civil subraya que la actuación conjunta de sus especialistas permitió resolver con éxito todos los rescates y prestar asistencia sanitaria a los afectados cuando fue necesario.