Granada refuerza la seguridad en Semana Santa con el Plan Parihuela 2026 y nuevas vías de evacuación

El Plan Parihuela 2026 marca un nuevo paso en la organización de la Semana Santa granadina, con medidas enfocadas en la prevención de riesgos y el control de multitudes durante los desfiles procesionales.

El dispositivo contempla un refuerzo de 740 agentes de la Policía Local, que darán cobertura a las 34 comitivas previstas durante las ocho jornadas. Además, se volverá a utilizar la aplicación interna Mission Track, que permite coordinar en tiempo real la gestión de emergencias.

Nueva señalética y delimitación de espacios

Entre las principales novedades destaca la implantación de señalización vertical y horizontal específica para delimitar zonas de paso, espacios restringidos y vías de evacuación.

Se colocará cinta roja en el suelo en puntos clave del recorrido oficial para evitar que los ciudadanos invadan áreas reservadas para los cortejos. Esta medida se aplicará, por ejemplo, en la calle Mesones o en cruces como San Matías con Pavaneras.

Según ha explicado la alcaldesa, esta iniciativa responde a incidentes detectados en años anteriores:

“Queremos evitar situaciones de riesgo provocadas por empujones o caídas cerca de los pasos”.

Nuevos pasillos peatonales para evitar aglomeraciones

El plan incluye la creación de nuevos pasillos de cruce peatonal, especialmente en la calle Ancha de la Virgen, para mejorar la movilidad y evitar embotellamientos.

Estos se suman a los ya existentes en puntos estratégicos como:

Plaza de las Pasiegas

Puerta Real

Plaza Bibataubín

Carrera de la Virgen

Ángel Ganivet

El objetivo es facilitar la conexión entre zonas clave de la ciudad y reducir la presión en el centro.

El dispositivo refuerza también las vías de evacuación, especialmente en la Carrera del Darro y sus calles perpendiculares, donde estará prohibido permanecer.

Además:

Se controlará que no se ocupen zonas como el pretil del río Darro.

Se restringirá el uso de sillas, neveras y objetos que puedan obstaculizar el paso en calles como Mesones.

Se vigilarán puntos con alta concentración de público para evitar situaciones de riesgo.

Refuerzo sanitario y de Protección Civil del Plan Parihuela 2026

La seguridad sanitaria contará con:

Dos puestos sanitarios avanzados (en Colón y calle Navas)

Dos ambulancias de soporte vital básico

Refuerzo del servicio de emergencias 061

Dispositivo de Cruz Roja

25 voluntarios diarios de Protección Civil

También habrá personal a pie en las procesiones con mochilas de առաջին auxilios para actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

Cortes de tráfico y restricciones de movilidad

El plan establece restricciones de tráfico en el eje central de la ciudad (Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real, Acera del Darro o Carrera de la Virgen), que comenzarán:

Domingo de Ramos: desde las 14:00 horas

Resto de días: desde las 15:30 horas

Además, se prohíbe el estacionamiento en numerosas calles y plazas del centro durante los horarios de procesiones.