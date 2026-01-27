Granada reduce el paro en 2025 con 12.500 personas desempleadas menos, pero mantiene la segunda tasa más alta de España

Según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025, el desempleo en Granada ha descendido un 13,87% respecto a 2024, pasando de 90.100 a 77.600 personas paradas. En términos trimestrales, sin embargo, la ocupación se redujo en 4.900 personas, acompañada de una caída de la población activa de 15.500 personas.

Con estos datos, Granada se mantiene como la segunda provincia española con más paro, solo por detrás de Cádiz, y muy lejos de la media nacional del 9% y de la media andaluza del 14%.

CCOO reclama subida de salarios y negociación colectiva

Para Daniel Mesa, secretario general de CCOO Granada, el problema del desempleo no se limita a las cifras: “Una economía como la granadina no puede sostenerse sobre la base de la precariedad”, asegura.

Entre sus demandas destacan:

Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta el 60% del salario medio neto.

Reducción de la temporalidad y parcialidad involuntaria.

Negociación de convenios colectivos: CCOO gestionará 10 convenios provinciales en 2026 que afectarán a 80.000 trabajadores, con el objetivo de recuperar poder adquisitivo frente al aumento de la cesta de la compra, la energía y la vivienda

Empleo estacional y desequilibrado por sectores

Mesa advierte que Granada debe pasar de ser “” a un motor de excelencia productiva, apostando por un modelo laboral estable, sostenible y de calidad.

El análisis por sectores revela un patrón preocupante:

Servicios: concentran el 69% del empleo, con alta temporalidad y bajo valor añadido.

Construcción: cae del 8,3% al 5,5%, con pérdida de 8.100 puestos de trabajo.

Industria: crece hasta el 7,9%, pero sigue siendo insuficiente para empleo estable.

Agricultura: sube al 10,8%, aunque mantiene carácter estacional.

CCOO alerta que el desempleo de larga duración y de primer empleo, aunque baja al 6,7%, sigue marcado por bajos salarios y contratos temporales.

María Vera, secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios, valora positivamente los datos anuales de 2025: “Más empleo y menos paro tras un 2024 complicado es siempre una buena noticia”. No obstante, alerta que la evolución trimestral fue irregular y que la reducción de la población activa preocupa:

Vera recuerda que el mercado laboral sigue siendo frágil, con un modelo productivo dependiente de la estacionalidad y la precariedad. Según Vera, 2026 traerá subidas de costes, más cargas administrativas e incertidumbre, afectando especialmente a pymes y micropymes, núcleo del tejido empresarial granadino.