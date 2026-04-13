El Ayuntamiento de Granada ha rendido homenaje este lunes a Audrey Pascual en un acto celebrado en el Salón de Plenos, donde la deportista ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad y ha sido recibida por la Corporación municipal.

Durante el acto, la alcaldesa Marifrán Carazo ha anunciado su propuesta a la Comisión de Honores y Distinciones para concederle la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad, el máximo reconocimiento institucional.

Granada propone la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad para Audrey Pascual tras sus cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos | Ayuntamiento de Granada

“La historia de Audrey es la demostración de que el talento, unido al trabajo y la determinación, no tiene límites”, ha destacado la regidora, quien ha subrayado que la deportista es “un ejemplo de superación para toda la sociedad”.

La trayectoria deportiva de Audrey Pascual marcada por la superación

Audrey Pascual, de 21 años, nació con agenesia bilateral de tibias, una condición congénita poco frecuente que no le ha impedido construir una brillante carrera deportiva.

Vinculada desde hace años a Granada, donde entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada y cursa estudios universitarios, la esquiadora comenzó su relación con el deporte a una edad temprana y debutó en competición con tan solo 15 años.

Su salto definitivo a la élite internacional se ha producido en los Juegos Paralímpicos de Milano-Cortina 2026, donde ha firmado una actuación histórica con cuatro medallas en para esquí alpino:

Oro en supergigante

Oro en combinada alpina

Plata en descenso

Bronce en eslalon

El homenaje institucional en el Ayuntamiento se suma al reconocimiento recibido recientemente en Sierra Nevada, donde se ha inaugurado una placa con su nombre en la sala de transición de esquí adaptado en Borreguiles, un espacio clave para la formación de deportistas.

Próximo paso: aprobación oficial de la Medalla de Oro para Audrey Pascual

La propuesta de concesión de la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad será elevada ahora a la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento. Una vez aprobada, el reconocimiento se entregará en el acto institucional que se celebra con motivo de la festividad de San Cecilio.

Granada reconoce así no solo los éxitos deportivos de Audrey Pascual, sino también su papel como referente de esfuerzo, inclusión y superación personal.