Granada presenta una Navidad marcada por la tradición y la cultura con nuevas atracciones y un gran Poblado Navideño

El Ayuntamiento de Granada ha presentado hoy su programación para las fiestas navideñas, una propuesta que apuesta por una Navidad marcada por la tradición, la cultura y un amplio despliegue de actividades destinadas, según el consistorio, a dinamizar el comercio local y atraer a familias y visitantes.

El encendido oficial del alumbrado navideño tendrá lugar el 29 de noviembre a las 20:30 horas, con la alcaldesa Marifrán Carazo activando el botón que dará inicio simbólico a la Navidad. Antes, desde las 20:00 h, la Plaza del Carmen acogerá un espectáculo dirigido por Agustín Barajas, que combinará danza y villancicos granadinos. Coros de jóvenes animarán varios puntos del centro —Bib-Rambla, Puerta Real, Zacatín o la Fuente de las Batallas— para dar un carácter participativo a la jornada.

Los horarios de iluminación se mantendrán desde las 18:30 h, con ampliaciones en fines de semana y noches especiales como Nochebuena y Nochevieja, donde las luces permanecerán encendidas hasta las 5:00 h en el centro.

La novedad: un Poblado Navideño ampliado

Uno de los pilares de esta Navidad marcada por la tradición es el crecimiento del gran Poblado Navideño INVERLAND, que amplía su extensión y añade nuevos espacios y ambientaciones.

Paseo del Salón: suma atracciones, pista de hielo, nuevas ornamentaciones y un entorno diseñado para el disfrute familiar.

Paseo del Violón: se incorpora como novedad con una cuidada escenografía, proyecciones y un belén de luces en su paseo central.

Explanada del Palacio de Congresos: recupera la gran noria e introduce propuestas infantiles que amplían el circuito navideño de la ciudad.

La concejala de Fiestas Mayores, Carolina Amate, destacó que “cada rincón de Granada se llenará de luz, de tradición, de música y de arte, porque esta ciudad vive la Navidad como una expresión más de su identidad cultural”.

Mercados tradicionales y patrimonio navideño

El centro histórico vuelve a ser protagonista con la instalación de los mercados navideños:

Mercado de Dulces Conventuales, con recetas tradicionales elaboradas por conventos granadinos.

Mercado de Artesanía y Mercado de Belenes, con casetas de madera que refuerzan la estética navideña y promocionan el comercio local.

El Belén Municipal abrirá sus puertas el 3 de diciembre. Paralelamente, el Concurso de Belenes este año se integra en una ruta cultural por distintos puntos de la ciudad.

Programación para familias y grandes citas festivas

El Ayuntamiento amplía las actividades destinadas al público infantil y familiar:

El Cartero Real recibirá cartas en el Patio del Ayuntamiento.

La Plaza del Carmen será epicentro de la Nochevieja.

El Heraldo Real recorrerá Granada anunciando la llegada de los Reyes Magos.

La Cabalgata de Reyes volverá a ser una de las citas más multitudinarias del año.

Carolina Amate invitó a los granadinos a “hacer suya esta magia y disfrutar en familia de unas fiestas inolvidables”.