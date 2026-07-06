Granada impulsa la rehabilitación de Casa Ágreda para convertirla en un nuevo referente cultural, expositivo y museístico

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha las primeras actuaciones para hacer realidad la rehabilitación de Casa Ágreda, uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos del Albaicín. El inicio de las catas arqueológicas supone el arranque oficial de un proyecto largamente esperado que permitirá recuperar este edificio histórico y convertirlo en un nuevo equipamiento cultural de referencia para la ciudad.

La intervención arqueológica, que se prolongará durante aproximadamente dos meses, es un paso imprescindible antes del inicio de las obras de rehabilitación integral. Los trabajos contemplan la realización de nueve sondeos arqueológicos y veinte catas en distintos paramentos con el objetivo de documentar la evolución histórica del inmueble e identificar aquellos elementos patrimoniales que deberán preservarse durante la actuación.

La rehabilitación de Casa Ágreda transformará el histórico edificio en un gran espacio cultural, según el ayuntamiento

El proyecto cuenta con una inversión de 4.100.744,38 euros y forma parte de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades, financiado al 50 % por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

La actuación se desarrollará en dos fases. La primera permitirá rehabilitar el antiguo edificio del colegio, construido durante el siglo XX, junto a su patio principal. Posteriormente, una segunda intervención abordará la recuperación de la histórica Casa Ágreda y de las edificaciones anexas del antiguo Hogar de la Divina Infantita, culminando así la rehabilitación integral del conjunto.

La primera fase pondrá en servicio más de 1.389 metros cuadrados de superficie útil, de los que 828 metros cuadrados estarán destinados a espacios expositivos preparados para albergar muestras temporales, actividades educativas, conferencias, encuentros culturales y acciones de divulgación patrimonial.

Además de la recuperación arquitectónica, el proyecto contempla la consolidación de estructuras, la renovación de instalaciones, la mejora de la eficiencia energética y la adaptación completa del edificio a la normativa de accesibilidad y seguridad.

¿Qué espacios recuperará el proyecto de rehabilitación?

La actuación permitirá poner en valor algunos de los elementos más representativos de Casa Ágreda, como su portada monumental manierista, el patio renacentista con galerías porticadas y columnas de mármol, los artesonados mudéjares, la antigua capilla y otros elementos arquitectónicos de gran valor histórico que forman parte de la identidad del inmueble.

Asimismo, el patio principal se convertirá en un espacio abierto para actividades culturales y de encuentro ciudadano, mejorando además la conexión entre todas las dependencias mediante recorridos plenamente accesibles.

Rehabilitación de Casa Ágreda: un impulso al patrimonio y a la cultura de Granada

Situada entre las calles San Juan de los Reyes, Cuesta de Santa Inés y Lavadero de Santa Inés, Casa Ágreda constituye uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura palaciega castellana conservada en Granada.

Construida en el siglo XVI como residencia del noble Diego de Vera Ágreda y Vargas, posteriormente acogió un colegio femenino y el Hogar de la Divina Infantita, uso que mantuvo hasta el año 2007. Su recuperación permitirá devolver a la ciudad uno de los palacios renacentistas más relevantes del Albaicín y reforzar la oferta cultural de Granada.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, destacó que "durante demasiado tiempo Casa Ágreda permaneció esperando una solución. Con el inicio de esta actuación damos un paso decisivo para recuperar uno de los edificios más emblemáticos del Albaicín y devolverlo a los granadinos convertido en un nuevo espacio para la cultura, las exposiciones y la actividad museística".

La regidora añadió que la inversión de 4,1 millones de euros representa una apuesta por el patrimonio, la cultura y el futuro de Granada, subrayando que este proyecto contribuirá a consolidar el legado de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.

¿Cuándo podrán los ciudadanos conocer los trabajos arqueológicos?

Con el objetivo de acercar la recuperación de Casa Ágreda a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha anunciado la celebración de una jornada de puertas abiertas durante la última semana de julio. En ella se mostrarán los avances de la intervención arqueológica y se ofrecerá información sobre el proyecto, cuyo sistema de acceso se comunicará próximamente a través de los canales oficiales del Consistorio y de Granada 2031.

La rehabilitación de Casa Ágreda se integra dentro de una estrategia municipal más amplia destinada a recuperar el patrimonio histórico y ampliar la red de espacios culturales de la ciudad. Entre las actuaciones previstas también figuran la transformación del eje San Matías, el futuro Centro Cultural Rey Soler, el desarrollo de Biometropoli, la segunda fase del Parque de las Familias y la remodelación de la Plaza Virgen del Rocío con un nuevo espacio escénico multifuncional.