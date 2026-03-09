Granada defiende su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 ante el jurado internacional

La ciudad de Granada afronta este martes 10 de marzo a las 9:00 la defensa oficial de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. La presentación tendrá lugar en el Ministerio de Cultura, en Madrid, ante un panel internacional de expertos encargado de evaluar las propuestas de las ciudades aspirantes.

El eje central de la exposición será el Bid Book, el documento estratégico que recoge la visión cultural, social y urbana con la que Granada aspira a obtener la capitalidad cultural europea.

En esta fase preliminar, Granada compite con otras ocho ciudades españolas en un proceso altamente competitivo en el que se evaluará la capacidad de cada candidatura para situar la cultura como motor de transformación urbana, social y económica.

Una delegación que representa la identidad cultural de Granada

La defensa del proyecto estará liderada por la alcaldesa Marifrán Carazo, quien trasladará al jurado internacional el compromiso de la ciudad con una estrategia cultural abierta, participativa y con vocación europea, integrada además en el Plan Estratégico municipal aprobado por unanimidad.

Junto a ella participará Pilar Tassara Andrade, directora gerente de la candidatura Granada 2031, responsable de la coordinación estratégica del proyecto y de la elaboración del Bid Book.

La dimensión literaria e internacional estará representada por el poeta granadino Luis García Montero, catedrático de Literatura y director del Instituto Cervantes, que actúa como comisario de la candidatura aportando su prestigio intelectual y su proyección cultural internacional.

También participa como comisario David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid y presidente del Patronato de la Fundación de Amigos de la Alhambra, quien aporta experiencia en gestión cultural, institucional y estratégica.

Universidad, ciencia y participación ciudadana en la candidatura

El ámbito académico estará representado por Esteban Romero Frías, vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada, encargado de coordinar los procesos de participación ciudadana y de evaluación del proyecto.

La dimensión científica e innovadora llegará de la mano de Alicia Pelegrina López, responsable de la Oficina de Apoyo a la Investigación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que ha trabajado en iniciativas que conectan arte, ciencia y ciudadanía.

Además, la candidatura incorpora la voz de los jóvenes europeos a través de Julia López Pérez, estudiante Erasmus y participante en el programa Jóvenes Embajadores de la Capitalidad Cultural.

Cultura, ciudad y sostenibilidad en el proyecto Granada 2031

La programación cultural del proyecto cuenta con la participación del gestor cultural Jesús Antonio Ortega Pérez, responsable del programa Granada Ciudad de la Literatura de la UNESCO, que ha contribuido a diseñar la propuesta cultural y su conexión con redes europeas.

La dimensión urbana y de sostenibilidad será defendida por Ana Isabel Agudo Martínez, concejala de Movilidad, Agenda Urbana y Fondos Next Generation del Ayuntamiento de Granada, encargada de las estrategias de planificación urbana vinculadas al proyecto cultural.

Por su parte, el ilustrador granadino Sergio García Sánchez, Premio Nacional de Ilustración, ha sido el autor del logotipo y del diseño visual del Bid Book que articula la identidad gráfica de la candidatura.

Un momento decisivo para la candidatura granadina

La presentación del Bid Book supone uno de los momentos más decisivos del proceso de selección. Superar este trámite permitiría a Granada pasar el primer corte y entrar en la lista de ciudades finalistas, que se anunciará este viernes.

Acceder a esa fase abriría la puerta a la selección definitiva como Capital Europea de la Cultura y al Premio Melina Mercouri, una subvención europea de 1,5 millones de euros destinada a apoyar el desarrollo del proyecto cultural.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha señalado que la delegación granadina ha viajado a Madrid “con mucha ilusión y con la seguridad de haber realizado un trabajo excelente”, fruto de la colaboración entre instituciones, universidades, agentes culturales y ciudadanía.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La candidatura busca situar la cultura como uno de los pilares del desarrollo futuro de Granada y su provincia, reforzando su proyección internacional y su papel dentro del panorama cultural europeo.