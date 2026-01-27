Granada creará un parque urbano inclusivo en la Plaza del Minarete con juegos infantiles y zona deportiva

Actualmente, el solar de 1.882 metros cuadrados situado entre las calles Almenara y Acequia carece de urbanización, zonas verdes, mobiliario urbano, iluminación y accesos adecuados, y presenta desnivel respecto a las calles colindantes, lo que limita su uso social y recreativo. El proyecto permitirá urbanizar completamente el espacio, integrando ocio infantil, deporte al aire libre, áreas de descanso y zonas verdes ajardinadas, transformando el solar en un nuevo punto de encuentro vecinal.

El parque contará con una zona de juegos infantiles de 150 metros cuadrados, equipada con superficie de caucho continuo y juegos dibujados en el pavimento, fomentando la creatividad y garantizando la seguridad de los más pequeños. Asimismo, se instalará una zona de calistenia para entrenamiento funcional, pensada para jóvenes y adultos.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que la actuación “pone en valor solares municipales infrautilizados y los convierte en espacios verdes de ocio, convivencia y bienestar para los barrios”.

El diseño incluye áreas de descanso con bancos y zonas de sombra, así como jardineras multifuncionales que combinan vegetación y asientos. La jardinería se realizará con especies autóctonas de bajo mantenimiento y riego por goteo. El parque incorporará además mobiliario urbano inclusivo, con bancos, papeleras y una fuente adaptada a niños, personas con movilidad reducida y mascotas.