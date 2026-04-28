Granada baja su tasa de paro al 15,05%, la mejor cifra de los últimos años, aunque sigue entre las provincias con más desempleo

Granada mejora de forma notable sus cifras laborales y arranca el año con una tasa de paro del 15,05%, la más baja registrada en la provincia en los últimos años, según la Encuesta de Población Activa publicada este martes.

La provincia contabiliza 66.900 personas desempleadas, lo que supone un descenso de 10.700 respecto al trimestre anterior y de 20.900 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pese a esta evolución positiva, Granada mantiene una posición preocupante en el contexto nacional y sigue siendo la cuarta provincia con más paro de España, solo por detrás de Cádiz, Córdoba y Almería.

Tasa de paro en Granada: mejora del empleo pero persisten retos estructurales

La evolución del mercado laboral también se refleja en la ocupación. Granada alcanza las 377.500 personas ocupadas, con una tasa de empleo del 46,3%, consolidando así la tendencia de recuperación.

No obstante, los agentes sociales advierten de que todavía existen debilidades importantes en el modelo productivo provincial.

Desde UGT Granada valoran de forma positiva la bajada del desempleo, aunque alertan de la alta dependencia del sector servicios y de la falta de un tejido industrial sólido que garantice estabilidad a largo plazo.

La secretaria de Empleo y Política Sindical del sindicato, Encarna Vargas, reclama medidas orientadas a subir salarios, proteger el poder adquisitivo y fomentar empleo estable y de calidad.

Granada sigue entre las provincias con más paro de España

Por su parte, la Confederación Granadina de Empresarios considera que los datos conocidos son muy positivos, aunque pide analizarlos con cautela.

Su secretaria general, María Vera, recuerda que, pese al descenso del paro, la población activa ha bajado, un factor que también influye en la mejora estadística.

Además, el empresariado granadino advierte del impacto que ya están teniendo en numerosas compañías de la provincia las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán, especialmente en sectores sensibles a los costes energéticos y al comercio internacional.