Granada aprueba una subida del 2% en la tarifa del agua para 2027 con el rechazo de Vox

La tarifa del agua en Granada subirá una media del 2% en 2027. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este martes la actualización de los precios con los votos favorables del equipo de Gobierno del Partido Popular, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox, que cuestiona la necesidad de incrementar el recibo a los usuarios.

La medida ha generado un nuevo debate político en torno al coste del servicio y la situación económica de Emasagra, la empresa encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la capital granadina. Mientras el Gobierno municipal defiende que el ajuste es necesario para compensar el encarecimiento de los costes, la oposición mantiene posiciones diferentes sobre la oportunidad de aplicar esta subida.

Vox considera injustificada la subida del agua en Granada

La crítica más contundente ha llegado desde Vox. Su concejala, Paloma Gómez, ha rechazado la actualización de las tarifas al considerar que el incremento no está justificado por la situación económica de Emasagra.

La edil sostiene que la empresa ha registrado durante los últimos nueve años unos beneficios brutos medios cercanos a los seis millones de euros anuales. A juicio de Vox, esta situación cuestiona la necesidad de trasladar nuevos costes a los consumidores mediante una subida de la tarifa del agua.

La formación ha sido la única que ha votado en contra de la medida durante el pleno municipal.

El Ayuntamiento defiende una subida «prudente» del 2%

La responsable municipal de Economía, Rosario Pallarés, ha defendido que el incremento aprobado es una subida «prudente» y necesaria para garantizar la prestación del servicio.

Entre los motivos que justifican la actualización, el Gobierno local señala el incremento salarial del 5% para los empleados públicos aprobado por el Gobierno central, que también afecta a los trabajadores de Emasagra, así como el encarecimiento de los costes energéticos.

El Ayuntamiento sostiene que el aumento medio del 2% representa la «mínima repercusión» posible sobre los usuarios y subraya que se sitúa por debajo de la evolución del índice de precios de consumo (IPC).

Además, el equipo de Gobierno recuerda que se han aprobado actualizaciones similares en municipios del área metropolitana de Granada gobernados por el PSOE, donde la gestión del agua corresponde a Aguasvira, una entidad de carácter público-privado.