Granada acoge este sábado el XXIV Rallye Histórico Primeras Nieves de Sierra Nevada

El Rallye Histórico Primeras Nieves, evento clave del motor clásico

Granada se prepara para vivir este sábado una nueva edición del Rallye Histórico Primeras Nieves de Sierra Nevada, considerado el encuentro más emblemático para los aficionados al motor clásico en la provincia. La cita, organizada por la Escudería Granada 49.9, congregará a 60 vehículos clásicos de más de 30 años, llegados de distintos puntos del país, que competirán en un itinerario que combina exigencia técnica y un entorno de gran valor paisajístico y cultural.

El concejal de Deportes en el consistorio de la capital, Jorge Iglesias, destacó durante la presentación oficial del evento la singularidad de un recorrido que une “exigencia técnica, patrimonio cultural y una naturaleza privilegiada”. Estas características consolidan esta prueba como una de las más esperadas por pilotos, copilotos y público.

Recorrido del Rallye Histórico Primeras Nieves

La competición arrancará a las 10:30 horas desde la explanada del Palacio de Congresos de Granada, donde el público podrá observar de cerca auténticas joyas del automovilismo. A partir de ese punto, los participantes iniciarán un trayecto que cruzará más de 15 localidades de la provincia, incluyendo emblemáticas carreteras de montaña que forman parte de la historia del rallye.

Los equipos deberán cumplir con rigor los 250 kilómetros establecidos en el Libro de Ruta, divididos en dos secciones:

Primera sección: 130 kilómetros

Segunda sección: 120 kilómetros

La prueba concluirá en Alhendín, alrededor de las 19:15 horas, donde tendrá lugar el acto final con la entrega de premios.