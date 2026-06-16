La estatua de Carlos V en Granada recupera su brazo y su espada tras casi dos décadas de restauración

Granada vuelve a contemplar una de sus imágenes patrimoniales más reconocibles en su estado original. La escultura de Carlos V, ubicada desde 1948 en la Plaza de la Universidad, ha recuperado el brazo derecho y la espada que perdió a causa de actos vandálicos hace casi dos décadas, culminando así una larga intervención dirigida por la restauradora Carmen Tienza.

La intervención ha devuelto al monumento su imagen original con la recuperación del brazo derecho y la espada desaparecidos hace casi veinte años, coincidiendo con las conmemoraciones del quinto centenario del legado del emperador en la ciudad y de los orígenes de la Universidad de Granada.

El Ayuntamiento de Granada ha presentado este martes el resultado final de unos trabajos desarrollados por el Servicio de Patrimonio Cultural que, además de reconstruir las partes desaparecidas, han permitido limpiar, consolidar y proteger la piedra frente al deterioro ambiental y futuras agresiones.

¿Por qué era tan importante recuperar el brazo y la espada de la estatua?

La reposición de estos elementos permite devolver la integridad artística e histórica de una escultura que representa al emperador con armadura y espada, tal y como fue concebida originalmente. Según explicó la alcaldesa, Marifrán Carazo, la actuación supone recuperar una parte esencial de la memoria colectiva de Granada y reforzar la conservación de uno de sus símbolos patrimoniales.

Los trabajos también han incluido la eliminación de suciedad y biodeterioro, el sellado de grietas, la consolidación de las zonas más frágiles y la aplicación de tratamientos hidrofugantes y antigrafiti para mejorar su conservación a largo plazo.

Historia de la estatua de Carlos V en Granada

La escultura fue realizada por el artista Emilio Barral en piedra de Sierra Elvira como réplica de la obra original ejecutada por Pompeo Leoni en mármol de Carrara, conservada actualmente en el Museo del Prado. El propio emperador encargó aquella pieza en 1549.

Instalada en Granada en 1948 junto a la Facultad de Derecho, la estatua se ha convertido en uno de los referentes visuales del entorno universitario. Sin embargo, a lo largo de su historia ha sufrido repetidos actos vandálicos que provocaron, entre otros daños, la desaparición del brazo derecho y la espada.

La restauradora Carmen Tienza ha explicado que el proceso se ha prolongado durante 27 años entre trabajos de taller y actuaciones sobre el terreno, un tiempo que le ha permitido conocer en profundidad las zonas más delicadas de la escultura y aplicar criterios de máxima conservación.

¿Qué relación tiene Carlos V con la Universidad de Granada?

La recuperación del monumento llega en un momento especialmente simbólico. La ciudad celebra el quinto centenario de la estancia del emperador en Granada y recuerda el impulso decisivo que dio a la enseñanza superior mediante la creación de los estudios generales que desembocarían en la Universidad de Granada.

El rector de la institución, Pedro Mercado, destacó durante la presentación que la restauración devuelve la normalidad a uno de los espacios más emblemáticos del campus histórico y recordó que el legado de Carlos V sigue muy presente en la identidad universitaria.

Un llamamiento para proteger el patrimonio de Granada

Durante la inauguración, la alcaldesa aprovechó para hacer un llamamiento a la ciudadanía en favor de la conservación del patrimonio histórico. Subrayó que los actos vandálicos suponen importantes costes económicos y años de trabajo para su reparación, poniendo como ejemplo los casi veinte años que ha tardado la estatua en recuperar plenamente su aspecto original.

Para el Ayuntamiento, esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de puesta en valor del patrimonio monumental de Granada y refuerza la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031, al tiempo que reivindica el respeto por un legado histórico que forma parte de la identidad colectiva granadina.