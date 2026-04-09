Cierre temporal por viento

La estación de esquí de Sierra Nevada cierra este jueves por vientos de hasta 110 km/h

Es la segunda jornada consecutiva en la que los esquiadores no pueden acceder a pistas y remontes.

Redacción

Granada |

La estación de esquí de Sierra Nevada cierra este jueves por vientos de hasta 110 km/h
La estación de esquí de Sierra Nevada cierra este jueves por vientos de hasta 110 km/h | Cetursa

La estación de esquí de Sierra Nevada ha decidido suspender todas sus actividades este jueves debido a las condiciones meteorológicas extremas. Los vientos registrados superan los 110 km/h, lo que representa un riesgo para los usuarios y para el funcionamiento seguro de remontes y pistas.

Este cierre se suma al del miércoles 8 de noviembre, lo que convierte la situación en dos días consecutivos de paralización en la temporada de esquí.

Como es habitual, la estación primero informó a los esquiadores sobre posibles retrasos en el horario de apertura antes de confirmar el cierre total. La medida se ha tomado siguiendo criterios de seguridad para garantizar la protección de todos los visitantes.

En su comunicado oficial en redes sociales, Sierra Nevada ha subrayado que la seguridad es la prioridad en estas condiciones adversas.

Client Challenge

Devolución de forfaits y atención al usuario

Los esquiadores que habían adquirido forfaits para estas jornadas pueden solicitarlos de manera totalmente reembolsable. La devolución está disponible en el Centro de Atención al Usuario de la estación o a través de la plataforma de compras online, facilitando así la gestión a todos los afectados.

Client Challenge
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer