La estación de esquí de Sierra Nevada cierra este jueves por vientos de hasta 110 km/h

La estación de esquí de Sierra Nevada ha decidido suspender todas sus actividades este jueves debido a las condiciones meteorológicas extremas. Los vientos registrados superan los 110 km/h, lo que representa un riesgo para los usuarios y para el funcionamiento seguro de remontes y pistas.

Este cierre se suma al del miércoles 8 de noviembre, lo que convierte la situación en dos días consecutivos de paralización en la temporada de esquí.

Como es habitual, la estación primero informó a los esquiadores sobre posibles retrasos en el horario de apertura antes de confirmar el cierre total. La medida se ha tomado siguiendo criterios de seguridad para garantizar la protección de todos los visitantes.

En su comunicado oficial en redes sociales, Sierra Nevada ha subrayado que la seguridad es la prioridad en estas condiciones adversas.

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Devolución de forfaits y atención al usuario

Los esquiadores que habían adquirido forfaits para estas jornadas pueden solicitarlos de manera totalmente reembolsable. La devolución está disponible en el Centro de Atención al Usuario de la estación o a través de la plataforma de compras online, facilitando así la gestión a todos los afectados.

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