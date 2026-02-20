Temporal en la provincia de Granada | Infraestructuras dañadas

Dúdar derribará la próxima semana el puente de Aguas Blancas tras habilitar un acceso alternativo

El Ayuntamiento de Dúdar iniciará la demolición del puente de Aguas Blancas, gravemente dañado por el temporal, una vez concluya la construcción de un paso provisional que garantizará la comunicación con la urbanización afectada. En la provincia, el último balance de la Junta de Andalucía cifra en 125 las personas desalojadas y en 66 las viviendas que siguen siendo inhabitables.

Redacción

Granada |

Dúdar derribará la próxima semana el puente de Aguas Blancas tras habilitar un acceso alternativo
Dúdar derribará la próxima semana el puente de Aguas Blancas tras habilitar un acceso alternativo | Diputación de Granada

El alcalde de Dúdar, Nicolás González, ha confirmado que los trabajos para habilitar el paso alternativo continuarán durante el fin de semana con el objetivo de que el lunes quede plenamente operativo. Esta infraestructura provisional permitirá a los vecinos mantener la conexión con la urbanización de Aguas Blancas mientras se aborda la demolición del puente dañado.

La caída y el deterioro estructural del puente, como consecuencia de las intensas lluvias del temporal, obligan a su derribo por motivos de seguridad. No obstante, el inicio de la demolición dependerá directamente del avance y finalización del acceso alternativo, considerado prioritario para evitar el aislamiento de residentes.

Client Challenge

La situación en Dúdar se enmarca en el contexto de los graves daños que el temporal ha provocado en distintos municipios de la provincia de Granada. Según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, todavía permanecen desalojadas 125 personas y 66 viviendas continúan declaradas inhabitables.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer