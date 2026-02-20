Dúdar derribará la próxima semana el puente de Aguas Blancas tras habilitar un acceso alternativo

El alcalde de Dúdar, Nicolás González, ha confirmado que los trabajos para habilitar el paso alternativo continuarán durante el fin de semana con el objetivo de que el lunes quede plenamente operativo. Esta infraestructura provisional permitirá a los vecinos mantener la conexión con la urbanización de Aguas Blancas mientras se aborda la demolición del puente dañado.

La caída y el deterioro estructural del puente, como consecuencia de las intensas lluvias del temporal, obligan a su derribo por motivos de seguridad. No obstante, el inicio de la demolición dependerá directamente del avance y finalización del acceso alternativo, considerado prioritario para evitar el aislamiento de residentes.

La situación en Dúdar se enmarca en el contexto de los graves daños que el temporal ha provocado en distintos municipios de la provincia de Granada. Según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, todavía permanecen desalojadas 125 personas y 66 viviendas continúan declaradas inhabitables.