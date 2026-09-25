Detenido el presunto autor del disparo que hirió de gravedad a una joven durante las fiestas de Fuente Vaqueros

La víctima, integrante de una charanga que actuaba durante las fiestas, tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital y sometida a una intervención quirúrgica para extraerle el proyectil que había quedado alojado en su cuerpo. El detenido ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La investigación de la Guardia Civil de Granada ha permitido localizar la vivienda desde la que presuntamente se efectuó el disparo. En el registro del inmueble los agentes han encontrado seis armas de aire comprimido, algunas de ellas carabinas de CO2 con visor óptico para disparos a larga distancia, además de numerosa munición compatible con el proyectil del calibre 22 extraído a la víctima.

La joven recibió el disparo mientras actuaba con la charanga

Los hechos ocurrieron el 3 de septiembre durante las fiestas de Fuente Vaqueros. La joven se encontraba participando en las celebraciones como integrante de una charanga cuando sintió repentinamente un fuerte impacto, que describió como una sensación de quemazón.

Poco después comenzó a sangrar y sufrió serias dificultades para respirar, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario. La gravedad de las lesiones obligó a intervenirla quirúrgicamente tanto para extraer el proyectil como para tratar los daños que había sufrido.

La investigación quedó en manos del Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, cuyos agentes comenzaron desde el primer momento a intentar determinar desde dónde se había producido el disparo y quién podía estar detrás de él.

La trayectoria del proyectil llevó a los agentes hasta una vivienda

Los investigadores recopilaron testimonios y analizaron las videograbaciones disponibles en la zona. Una de las claves de la investigación fue el estudio de la trayectoria del proyectil.

Para reconstruirla, los agentes tuvieron en cuenta el punto de impacto en el cuerpo de la víctima, la trayectoria que siguió el proyectil en su interior y el resto de indicios obtenidos durante las pesquisas.

El análisis conjunto permitió situar el posible origen del disparo en una vivienda próxima al lugar donde se encontraba la joven cuando resultó herida. Con estos indicios, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial una orden de entrada y registro.

El registro se llevó a cabo este miércoles en la vivienda. Los agentes localizaron e intervinieron seis armas de aire comprimido, entre ellas varias carabinas de CO2 equipadas con visor óptico para disparos a larga distancia.

También encontraron numerosa munición compatible con el proyectil de calibre 22 localizado en el cuerpo de la víctima. Además, durante el registro los investigadores comprobaron que el detenido tenía instalada una diana en la azotea de la vivienda, que utilizaba para practicar puntería.

La Guardia Civil mantiene ahora el análisis pericial de las armas y de la munición intervenidas para determinar si alguna de ellas pudo ser utilizada en el disparo que hirió a la joven.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 48 años, al que atribuye provisionalmente un presunto delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones graves.

Tras ser puesto a disposición judicial, este jueves se ha decretado su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta y las armas y munición intervenidas serán sometidas a los correspondientes análisis periciales para determinar su posible relación con los hechos.