Cerca de 60 investigados por los altercados previos al Granada–Cádiz del 25 de octubre

La Policía Nacional ha desplegado esta semana un amplio dispositivo en Granada, Málaga y Cádiz, donde fueron arrestadas cerca de 60 personas vinculadas a los altercados registrados el pasado 25 de octubre en las inmediaciones del estadio Nuevo Los Cármenes, poco antes del encuentro entre el Granada CF y el Cádiz.

Según fuentes del caso citadas por Europa Press, los detenidos quedaron en libertad tras su arresto y están a la espera de ser citados por el juez. La causa está en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que investiga presuntos delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria.

Identificaciones en el lugar y mediante cámaras

Algunos de los implicados fueron identificados en el mismo lugar de los hechos, mientras que otros fueron localizados posteriormente gracias a las cámaras de seguridad, cuyas imágenes circularon también en redes sociales.

En total, han sido detenidos 15 seguidores del Granada, 35 en Cádiz y seis en Málaga, según adelanta el medio Ahora Granada. Entre ellos figuran los aficionados del Granada representados por el letrado Félix Fernández, que igualmente han quedado en libertad provisional.

Armas intervenidas y daños materiales

Tras la pelea multitudinaria, la Policía Nacional identificó inicialmente a 49 personas y levantó varias actas sancionadoras:

Tres por posesión de drogas

Tres por portar armas, entre ellas un puño americano, un anillo triple puntiagudo y un palo

Además, se incautaron 34 palos y una bandera, y se abrieron dos actas por desórdenes públicos. Durante los incidentes, la luna de un vehículo policial resultó dañada.

La investigación sigue abierta para esclarecer completamente los hechos y depurar responsabilidades entre los implicados en los altercados previos al encuentro de LaLiga.