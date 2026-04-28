CCOO y UGT exigen medidas urgentes contra la siniestralidad laboral en Granada tras 9.291 accidentes en 2025

CCOO y UGT han alzado la voz en Granada contra el aumento de la siniestralidad laboral. Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ambas organizaciones sindicales han protagonizado una concentración en la que han presentado un decálogo de medidas para reducir los accidentes en el trabajo y han exigido una respuesta urgente por parte de las administraciones y las empresas.

Durante el acto, los asistentes han guardado cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas mortales registradas este año en la provincia.

Los datos, según denuncian los sindicatos, reflejan una realidad preocupante: solo en 2025 se han contabilizado 9.291 accidentes laborales en Granada, 14 de ellos mortales, lo que equivale a más de 25 siniestros al día.

¿Por qué alertan CCOO y UGT sobre la siniestralidad laboral en Granada?

Las organizaciones sindicales aseguran que la prevención de riesgos laborales no está llegando de forma efectiva a muchas empresas. Denuncian carencias en la evaluación de riesgos, falta de controles y una cultura preventiva que, en numerosos casos, se limita al cumplimiento documental sin medidas reales en los centros de trabajo.

Además, advierten de la ocultación de enfermedades profesionales, asegurando que el 98% de estos casos no se reconocen oficialmente, lo que impide dimensionar el verdadero impacto de los riesgos laborales.

Siniestralidad laboral en Granada: más inspección y control en sectores clave

CCOO y UGT reclaman reforzar la vigilancia y la inspección laboral, especialmente en sectores con mayor índice de accidentes como la construcción y la agricultura.

Los sindicatos consideran imprescindible aumentar los recursos destinados a prevención, intensificar las inspecciones y garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad laboral.

También insisten en la necesidad de implantar una cultura preventiva sólida que implique a empresarios, trabajadores y administraciones.

Los sindicatos rechazan que los accidentes laborales sean inevitables

mbas organizaciones han subrayado que la siniestralidad laboral no puede asumirse como una consecuencia normal del trabajo.

“Los accidentes no son inevitables, son el resultado directo de unas condiciones laborales deficientes”, sostienen, reclamando medidas inmediatas para evitar nuevas víctimas.