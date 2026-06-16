El Castillo de La Calahorra acogerá el concierto extraordinario del 75 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada

El Castillo de La Calahorra se convertirá el próximo 18 de julio en uno de los grandes protagonistas de la celebración del 75 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. La Plaza del Ayuntamiento de la localidad albergará un concierto extraordinario en el que la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) y su Coro interpretarán la célebre Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, dirigidos por el maestro Donato Renzetti.

La presentación oficial del evento ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al director del Festival, Paolo Pinamonti, la gerente de la OCG, Ana Mateo, y el alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez.

Según explicó Francis Rodríguez, el enclave representa uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la provincia y simboliza la apuesta por acercar la excelencia cultural a todos los rincones de Granada. El presidente destacó que este castillo, incorporado recientemente al patrimonio público provincial, abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la comarca.

Además, subrayó que la celebración de eventos culturales de primer nivel en espacios históricos contribuye a revitalizar el territorio, atraer visitantes, dinamizar la economía local y reforzar el sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos.

El programa estará protagonizado por la Sinfonía nº 9 de Ludwig van Beethoven, considerada una de las composiciones más importantes de la historia de la música. La interpretación correrá a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada y del Coro de la OCG bajo la dirección de Donato Renzetti.

El director del Festival, Paolo Pinamonti, recordó que esta obra, estrenada en Viena en 1824, se ha convertido en un símbolo universal del diálogo entre culturas. Especialmente significativo resulta su cuarto movimiento, conocido por incorporar la célebre “Oda a la alegría” sobre el poema de Friedrich Schiller, convertida en un mensaje de fraternidad y entendimiento.

La organización considera que interpretar esta partitura en un entorno patrimonial como el Castillo de La Calahorra potencia el valor simbólico del aniversario, uniendo música, historia y paisaje en una experiencia única para el público.

Venta de entradas para el concierto en el Castillo de La Calahorra

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 17 de junio desde las 10:30 horas. Los interesados podrán obtenerlas a través de la página web del Festival Internacional de Música y Danza de Granada o en la taquilla física instalada en el Corral del Carbón.

Como atractivo añadido, antes del inicio del concierto los asistentes tendrán la oportunidad de realizar visitas organizadas al Castillo de La Calahorra en grupos, descubriendo uno de los monumentos más singulares y representativos de la provincia de Granada antes de disfrutar de una velada musical conmemorativa que aspira a convertirse en uno de los grandes hitos culturales del verano.