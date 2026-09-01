Carazo exige al Gobierno declarar cuanto antes Granada y los municipios afectados por los terremotos como zonas catastróficas

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, reclama al Gobierno de España celeridad para declarar la capital y los municipios afectados por los últimos terremotos como Zonas Afectadas Gravemente por Emergencias de Protección Civil, la figura que sustituye a las antiguas zonas catastróficas. El Ayuntamiento lamenta que esta declaración no se haya incluido en el Consejo de Ministros celebrado este martes.

La declaración permitiría activar las ayudas a los afectados

Según fuentes municipales, la declaración es necesaria para poner en marcha las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, y facilitar también ayudas a las personas que no cuentan con seguro en sus viviendas.

Carazo reclama así al Ejecutivo central que acelere los trámites y dé respuesta a los daños ocasionados por la actividad sísmica en Granada. Desde el Ayuntamiento consideran que hoy se ha perdido una oportunidad para aprobar esta declaración en el Consejo de Ministros y permitir que las ayudas comiencen a llegar cuanto antes a los vecinos y municipios afectados.

El Ayuntamiento también ha anunciado que la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada se trasladará al Zaidín para escuchar las quejas y reclamaciones de los vecinos en estos momentos complicados para el barrio