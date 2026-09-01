Terremotos en Granada

Carazo exige al Gobierno declarar cuanto antes Granada y los municipios afectados por los terremotos como zonas catastróficas

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, lamenta que esta declaración no se haya incluido en el Consejo de Ministros celebrado este martes.

Redacción

Granada |

Carazo exige al Gobierno declarar cuanto antes Granada y los municipios afectados por los terremotos como zonas catastróficas
Carazo exige al Gobierno declarar cuanto antes Granada y los municipios afectados por los terremotos como zonas catastróficas | Ayuntamiento de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, reclama al Gobierno de España celeridad para declarar la capital y los municipios afectados por los últimos terremotos como Zonas Afectadas Gravemente por Emergencias de Protección Civil, la figura que sustituye a las antiguas zonas catastróficas. El Ayuntamiento lamenta que esta declaración no se haya incluido en el Consejo de Ministros celebrado este martes.

La declaración permitiría activar las ayudas a los afectados

Según fuentes municipales, la declaración es necesaria para poner en marcha las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, y facilitar también ayudas a las personas que no cuentan con seguro en sus viviendas.

Carazo reclama así al Ejecutivo central que acelere los trámites y dé respuesta a los daños ocasionados por la actividad sísmica en Granada. Desde el Ayuntamiento consideran que hoy se ha perdido una oportunidad para aprobar esta declaración en el Consejo de Ministros y permitir que las ayudas comiencen a llegar cuanto antes a los vecinos y municipios afectados.

El Ayuntamiento también ha anunciado que la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada se trasladará al Zaidín para escuchar las quejas y reclamaciones de los vecinos en estos momentos complicados para el barrio

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid