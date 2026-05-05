El Ayuntamiento de Granada reordena el tráfico en Don Bosco y Palencia para ganar aparcamiento durante las obras en el Zaidín

El Ayuntamiento de Granada llevará a cabo una nueva ordenación del tráfico en dos de las principales vías del Zaidín, la avenida Don Bosco y la calle Palencia, tras un acuerdo con vecinos y comerciantes. La medida busca facilitar la movilidad y aumentar la oferta de aparcamiento durante el desarrollo de las obras en este eje estratégico del barrio.

Según ha explicado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la actuación se centra en adaptar el espacio viario a la situación actual de las obras, mejorando al mismo tiempo la seguridad vial y la fluidez del tráfico.

En la avenida Don Bosco, en los tramos comprendidos entre avenida de Cádiz y calle Félix Rodríguez de la Fuente, y entre esta última y Fernando de los Ríos, se reducirá la circulación a un carril por sentido. Además, se transformará parte del estacionamiento en línea en aparcamiento en batería inversa, lo que permitirá habilitar alrededor de 24 plazas para turismos y 20 para motocicletas.

¿Cómo mejorará la movilidad la nueva ordenación del tráfico en el Zaidín?

Según el Consistorio, la reordenación no solo aumentará el número de plazas de aparcamiento, sino que también contribuirá a reducir la velocidad de circulación, lo que, según el Consistorio, mejorará la seguridad de peatones y conductores en la zona.

Ordenación del tráfico en el Zaidín: cambios en Don Bosco y Palencia

En la calle Palencia, concretamente entre Andrés Segovia y la avenida de Dílar, la intervención tendrá carácter provisional mientras duren las obras en la avenida Don Bosco. En este tramo se mantendrá el doble sentido de circulación, con un carril por sentido, y se habilitará estacionamiento en batería, lo que permitirá crear aproximadamente 30 plazas de aparcamiento regulado (ORA).

Esta actuación da continuidad a una reordenación previa ya ejecutada en la calle Palencia, entre Andrés Segovia y el Paseo de Europa, donde se aplicó un esquema similar con resultados positivos en la fluidez del tráfico y la disponibilidad de estacionamiento.

El área de Movilidad del Ayuntamiento ya ha trasladado la nueva regulación a los servicios municipales, incluida la Policía Local, para garantizar una implantación coordinada. Además, la señalización horizontal comenzará a pintarse de forma inmediata.

Carazo ha agradecido la colaboración de la asociación de vecinos del Zaidín y ha subrayado que se trata de una actuación “planificada y coordinada” para hacer más cómodo y seguro el entorno durante las obras, al tiempo que se favorece la actividad comercial del barrio.