AUGC exige endurecer las penas por armas ilegales tras cuatro sucesos en 15 días en Granada

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclama endurecer las penas por la tenencia y el tráfico ilegal de armas y aumentar los medios de la Guardia Civil en Granada. La petición llega después de varios sucesos relacionados con armas de fuego registrados en los últimos quince días en la provincia, cuatro de ellos en demarcación de la Guardia Civil, según ha explicado Ángel García, portavoz de la asociación.

Entre los episodios más destacados se encuentran la incautación de 33 pistolas en Albolote, la localización de un fusil de asalto y munición durante una operación contra el cultivo de marihuana y un tiroteo en el que un hombre de 32 años resultó herido. Para AUGC, estos hechos reflejan una situación preocupante y evidencian la necesidad de reforzar la lucha contra las armas ilegales.

AUGC vincula las armas de fuego con el negocio de la marihuana

El portavoz de la asociación, Ángel García, advierte de la relación entre el narcotráfico y la proliferación de armas de fuego. Según explica, los beneficios que genera el cultivo y la distribución de marihuana alimentan los enfrentamientos entre organizaciones criminales, que recurren a las armas para defenderse de otros grupos.

AUGC alerta además de que estas armas pueden acabar en manos de personas ajenas a esas disputas y utilizarse en otros delitos, con el riesgo que eso supone para la población. Por ello, reclama endurecer las penas por la tenencia y el tráfico ilegal de armas y considera fundamental impedir que este material llegue al mercado clandestino.

La asociación también ha mostrado su preocupación por la puesta en libertad provisional del detenido en el caso de las 33 pistolas intervenidas en Albolote. García asegura que la decisión les ha causado asombro por el peligro potencial que suponía que esas armas acabaran en la calle. No obstante, la puesta en libertad provisional no equivale a una absolución ni determina el resultado final del procedimiento judicial.

AUGC se personará como acusación particular por el caso de Pulianas

Otro de los sucesos que preocupa a la asociación es el ocurrido en Pulianas, donde una menor resultó herida por disparos y varios agentes de la Guardia Civil fueron encañonados por el sospechoso. AUGC ha anunciado que se personará como acusación particular para defender a una guardia civil afiliada en relación con estos hechos.

La organización considera que este tipo de intervenciones evidencia la peligrosidad a la que se enfrentan los agentes, especialmente cuando hay armas de fuego implicadas. Por ello, insiste en la necesidad de reforzar tanto los recursos humanos como los materiales para garantizar la seguridad de las patrullas y mejorar su capacidad de respuesta.

La falta de vehículos limita las patrullas de la Guardia Civil en Granada

AUGC advierte de que el aumento de efectivos no es suficiente si no va acompañado de vehículos y equipamiento adecuados. La asociación denuncia que la falta de coches operativos dificulta el trabajo diario de los agentes y limita su presencia en las calles y carreteras de la provincia.

«Los recursos humanos están muy bien, pero si no están acompañados de recursos materiales, no sirven para nada», sostiene Ángel García. El portavoz asegura que llevan meses, e incluso años, denunciando esta situación y critica que las soluciones adoptadas hasta ahora sean insuficientes para resolver el problema.

Según explica, algunos vehículos tienen muchos años de antigüedad y soportan un uso continuado durante las 24 horas, lo que aumenta el riesgo de averías. La asociación denuncia que la escasez de coches llega a dificultar la organización de los servicios y que en algunos lugares se han tenido que realizar patrullas a pie.

Ante esta situación, AUGC reclama una renovación adecuada de la flota y plantea el sistema de renting como una alternativa para disponer de vehículos en condiciones. La organización insiste en que más agentes no se traducen necesariamente en más seguridad si no cuentan con los medios necesarios para patrullar.

La asociación considera que los últimos sucesos relacionados con armas de fuego en Granada hacen necesario reforzar la respuesta frente a las redes criminales, endurecer las consecuencias penales por el tráfico ilegal de armas y garantizar que la Guardia Civil disponga de recursos suficientes para proteger a los ciudadanos y afrontar intervenciones cada vez más peligrosas.