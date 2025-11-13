Ana Redondo anuncia una auditoría externa del sistema de pulseras antimaltrato durante su visita a Granada

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha viajado este miércoles a Granada para clausurar el VIII Congreso de Género y Derecho en la Universidad de Granada, en medio de la polémica generada por el fallo técnico registrado este martes en el sistema Cometa, la red tecnológica que gestiona las pulseras antimaltrato para agresores de violencia de género.

Redondo ha subrayado ante los medios que el sistema “funciona” y que “las mujeres siempre han estado protegidas”, pese a reconocer que pueden producirse “incidencias puntuales”. Según ha explicado, en el momento en que se detectó el fallo, “se informó inmediatamente a la Policía y a las víctimas”, activando los protocolos de seguridad.

Auditoría externa y revisión del contrato del sistema Cometa

Durante su intervención, la titular de Igualdad anunció que se ha publicado hoy la licitación para una auditoría externa del sistema Cometa, con el objetivo de “completar información y mejorar el servicio” de cara al nuevo contrato, que se firmará en mayo de 2026.

El sistema Cometa está gestionado actualmente por Vodafone y Securitas, que prestan el servicio de geolocalización a miles de mujeres en situación de riesgo en toda España. En Granada, según la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado, más de 400 mujeres cuentan con estos dispositivos, la cifra más alta de toda Andalucía.

Críticas desde el movimiento feminista

María Martín, portavoz de la asociación La Volaera | Agencia EFE

La visita de Redondo a Granada ha estado marcada por la tensión. La activista feminista María Martín, portavoz de la asociación granadina La Volaera, ha acusado al Gobierno de “mentir” y ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, afirmando que el sistema “no garantiza una protección real” a las víctimas de violencia machista.

Redondo comparecerá en el Congreso para explicar el fallo de las pulseras antimaltrato

Ana Redondo ha confirmado que comparecerá la próxima semana en el Congreso de los Diputados, los días 20 o 21 de noviembre, “por voluntad propia”, para detallar toda la información disponible sobre el fallo técnico del sistema Cometa. Además, la ministra ha acusado además al Partido Popular de “utilizar a las víctimas como ariete político”, reprochando a la oposición que “no les importa tanto su seguridad como convertirlas en un instrumento de confrontación”.

Redondo ha insistido en que su prioridad es reforzar la confianza en el sistema de protección y garantizar la seguridad de todas las mujeres, mientras continúa la revisión técnica del servicio y la preparación del nuevo contrato.