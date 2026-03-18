Alpine presenta en Granada el A390, su nuevo fastback deportivo 100 % eléctrico

El nuevo A390 supone una evolución en la estrategia de electrificación de Alpine, manteniendo el placer de conducción característico de la marca en un formato completamente eléctrico.

Este modelo se posiciona como el segundo integrante del denominado “Dream Garage”, tras el A290 y antes de la llegada del futuro A110 eléctrico, consolidando así una gama enfocada en el rendimiento y la sostenibilidad.

El A390 adopta una carrocería tipo fastback deportivo, diseñada para ofrecer un equilibrio entre dinamismo, eficiencia y funcionalidad, lo que permite ampliar el perfil de clientes tanto en el ámbito particular como empresarial.

Tecnología avanzada: tracción total y tres motores eléctricos

Uno de los aspectos más destacados del A390 es su configuración técnica. El vehículo incorpora:

Tracción total (AWD) para mejorar la estabilidad y el control

Arquitectura de tres motores eléctricos, que optimiza la entrega de potencia

Sistemas avanzados orientados a maximizar la eficiencia y el rendimiento

Esta combinación permite a Alpine ofrecer un modelo que no solo destaca por su deportividad, sino también por su comportamiento en diferentes condiciones de conducción.

El A390 no se limita a ser un coche eléctrico, sino que integra un ecosistema completo de movilidad eléctrica. Esto incluye soluciones tecnológicas diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, desde la conducción hasta la gestión energética.

El objetivo de la marca es ofrecer un vehículo que combine prestaciones deportivas con usabilidad diaria, adaptándose a las necesidades actuales del mercado.