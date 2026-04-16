Pure, la clínica que impulsa en Granada la medicina estética consciente con tratamientos personalizados y regenerativos

La medicina estética vive un momento de crecimiento sin precedentes en Granada y en el conjunto del país. Este auge está impulsado por profesionales que combinan formación científica avanzada con una visión más humana del tratamiento, centrada en el bienestar integral del paciente.

En este contexto, la doctora Elena González Andrades ha puesto en marcha PURE Medicina Estética y Regenerativa, un centro que nace con el objetivo de ofrecer una alternativa basada en el cuidado consciente y la medicina personalizada.

Pure: un concepto de medicina estética con “alma”

Según explica la doctora, el proyecto PURE surge de una motivación personal y profesional. La clínica, cuyo nombre rinde homenaje a su madre, busca diferenciarse de los modelos tradicionales apostando por un trato más cercano, honesto y respetuoso.

“Queríamos crear un espacio donde la medicina estética vuelva a ser medicina”, señala González Andrades, quien defiende la necesidad de dedicar más tiempo al paciente y priorizar su salud frente a los resultados inmediatos.

Tratamientos personalizados y respeto por la identidad del paciente

Uno de los pilares fundamentales de este enfoque es la llamada medicina estética consciente. Este concepto pone el foco en el paciente y no en el tratamiento, apostando por acompañar procesos en lugar de transformar radicalmente la imagen.

En este sentido, la especialista subraya que no siempre intervenir es la mejor opción. “A veces tratar y otras veces no tratar también es medicina”, afirma.

Los tratamientos en PURE se basan en diagnósticos individualizados y en el respeto a la biología de cada persona, con el objetivo de mejorar la calidad de la piel a largo plazo sin alterar la identidad.

Innovación y base científica: claves de la medicina regenerativa en Pure

La formación en ingeniería tisular de la doctora, desarrollada en Granada y en centros internacionales como Harvard, marca la base científica de este proyecto.

Este conocimiento permite abordar la piel como un tejido vivo capaz de regenerarse mediante la estimulación del colágeno y los fibroblastos, alejándose de técnicas meramente superficiales. Así, la medicina estética evoluciona hacia tratamientos regenerativos que buscan resultados naturales y duraderos.

Qué deben tener en cuenta los pacientes antes de elegir clínica estética

González Andrades insiste en la importancia de acudir a profesionales con formación médica acreditada y en constante actualización.

“La clave está en saber qué necesita realmente la piel y cuándo es adecuado actuar”, concluye.

Además, recomienda que los pacientes busquen clínicas que prioricen el diagnóstico individual y la planificación a largo plazo, frente a soluciones rápidas o estandarizadas.

Dónde se encuentra PURE Medicina Estética en Granada

El centro PURE Medicina Estética y Regenerativa se ubica en la calle Doctor Muñoz Fernández, en Granada, y también ofrece información a través de su página web y redes sociales.