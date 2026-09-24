Los farmacéuticos de Granada reivindican su papel como profesionales sanitarios de proximidad: “Estamos casi en cualquier esquina”

Más de 2.000 farmacéuticos trabajan actualmente en la provincia de Granada y este jueves han salido a la calle para mostrar a la ciudadanía que su labor va mucho más allá de la dispensación de medicamentos. Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra este viernes 25 de septiembre, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada ha instalado una Carpa de la Salud en la plaza Ciudad de los Cármenes, una de las actividades programadas dentro de la Semana Mundial del Farmacéutico.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, Juan Eloy Jiménez, ha explicado en Más de Uno Granada que la celebración supone una oportunidad para reconocer el trabajo que realizan los profesionales y, sobre todo, para acercar su actividad a la población.

“Lo que queremos básicamente en el Día Mundial Farmacéutico desde Granada es acercar y recordar a la ciudadanía que tienen a un profesional sanitario de primer nivel casi en cualquier esquina de la ciudad, de los pueblos”, ha señalado Jiménez.

La farmacia, mucho más que la dispensación de medicamentos

Aunque la dispensación continúa siendo una de las funciones fundamentales de las oficinas de farmacia, el Colegio de Farmacéuticos reivindica el papel de estos profesionales en otros ámbitos relacionados con la salud.

Juan Eloy Jiménez ha destacado la importancia de la denominada farmacia asistencial, que incluye actuaciones relacionadas con la adherencia a los tratamientos, la prevención, la educación sanitaria y la detección de posibles interacciones.

“El centro de nuestra profesión, evidentemente, es el medicamento. Es lo que más expertos somos y es nuestra razón de ser, pero nuestra labor va mucho más allá”, ha explicado.

En este sentido, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Granada considera que existe una oportunidad para seguir integrando al farmacéutico comunitario en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente en tareas de prevención, promoción y tratamiento de la salud.

Jiménez ha valorado los avances que se están produciendo en la comunicación entre las farmacias y otros profesionales sanitarios. Entre ellos se encuentran las vías para trasladar al médico de atención primaria o al especialista posibles incidencias relacionadas con los tratamientos o solicitar la valoración de una renovación de tratamientos crónicos.

El presidente del Colegio ha querido aclarar, no obstante, que el farmacéutico no renueva directamente los tratamientos, sino que solicita al médico que valore si el paciente puede continuar con un tratamiento crónico que ya tenía prescrito.

Las farmacias rurales, un servicio esencial para los pequeños municipios

La situación particular de la provincia de Granada, con un elevado número de municipios y numerosas localidades pequeñas y dispersas, convierte a las farmacias en un elemento especialmente relevante para garantizar la atención sanitaria de proximidad.

Para Juan Eloy Jiménez, uno de los principales retos es mantener las farmacias abiertas en los municipios rurales, especialmente en aquellas localidades con menos población y con dificultades para mantener otros servicios.

“Se está comprobando las dificultades que hay cada vez más en esas zonas más inaccesibles, con más dificultad y que prestan menos servicios en esos pueblos”, ha explicado.

En su opinión, mantener la presencia de un profesional sanitario en estas localidades puede contribuir también a frenar la pérdida de población y el deterioro de los servicios.

En este ámbito, ha destacado el proyecto ‘Mi Reto’, impulsado con la colaboración de la Diputación de Granada y vinculado al área de reto demográfico. El programa contempla la prestación de servicios profesionales farmacéuticos, entre ellos el sistema personalizado de dosificación, destinado a ayudar a los pacientes a seguir correctamente sus tratamientos.

Desfibriladores en las farmacias de municipios de menos de 2.000 habitantes

Durante la entrevista, Juan Eloy Jiménez ha avanzado además una nueva colaboración con el área de reto demográfico de la Diputación de Granada.

El acuerdo permitirá, antes de que termine el año, la instalación de desfibriladores en las farmacias de municipios de menos de 2.000 habitantes que hayan perdido población en los últimos años y que puedan participar en el programa ‘Mi Reto’.

El objetivo es que estas localidades estén cardioprotegidas y que los desfibriladores estén además bajo la custodia de un profesional sanitario que recibirá la formación necesaria para utilizarlos.

Se trata de una iniciativa que amplía las funciones de las farmacias rurales como puntos de referencia sanitaria y refuerza su papel dentro de las estrategias destinadas a mantener servicios esenciales en los pequeños municipios.

Una semana para acercar la profesión a los ciudadanos

La Carpa de la Salud instalada en Granada ha servido como punto de encuentro entre profesionales y ciudadanos dentro de las actividades organizadas por el Colegio de Farmacéuticos con motivo de su semana de celebración.

La iniciativa reúne a profesionales de diferentes ámbitos de la farmacia, desde la comunitaria hasta la hospitalaria y la atención primaria, con el propósito de mostrar las distintas áreas en las que pueden desarrollar su actividad.

Este año, además, el Colegio ha querido dar un protagonismo especial a las asociaciones de pacientes, con un espacio propio para explicar su trabajo y acercar sus necesidades a los profesionales.

“En definitiva, nuestra labor no es otra que acompañar, escuchar y dar solución a la demanda que puedan tener los pacientes”, ha resumido Juan Eloy Jiménez.

Con el Día Mundial del Farmacéutico, Granada pone así el foco en una profesión que, además de garantizar el acceso a los medicamentos, desempeña un papel creciente en la prevención, la educación sanitaria, el seguimiento de los tratamientos y la atención de proximidad, especialmente en los municipios rurales de la provincia.