CIDTRAM refuerza su presencia en Andalucía con una nueva delegación en Granada

CIDTRAM, grupo de asesores financieros con una sólida trayectoria en la banca comercial, continúa su expansión con la apertura de una nueva delegación en Granada. Su gerente, Toñi Ferrer, explica en detalle la filosofía de la empresa, los servicios que ofrecen y cómo ayudan a personas y familias a alcanzar sus metas financieras de forma clara y personalizada.

Especializada en préstamos con garantía hipotecaria, CIDTRAM ofrece soluciones para quienes desean acceder a su vivienda en propiedad, gestionar divorcios sin complicaciones financieras o solicitar créditos hipotecarios de manera sencilla y transparente. La empresa trabaja junto a distintos partners financieros y, gracias a ello, ha concedido cerca de 90 millones de euros en préstamos, avalando su experiencia y solvencia en el sector.

Entre sus servicios destaca también la precalificación gratuita, un primer análisis sin compromiso que permite conocer las posibilidades reales de financiación antes de iniciar cualquier trámite.

Con la apertura de la delegación en Granada, CIDTRAM acerca su asesoramiento profesional a la provincia, donde los interesados pueden contactar directamente con Rosario Martín, responsable de CIDTAM en Granada, a través del teléfono 634091439.

Rosario Martín, responsable de CISTRAM en Granada | Onda Cero

CIDTRAM se define como un grupo de asesores cuyo principal objetivo es acompañar y guiar a sus clientes en decisiones financieras importantes, aportando cercanía, experiencia y soluciones adaptadas a cada situación personal.