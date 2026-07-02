Ahora Honda en Granada es CULMEN

La gestión del concesionario pasa a estar liderada por TECSA Sulayr, empresa

perteneciente a Grupo Tecsa, uno de los grupos de referencia en el sector de la

automoción en Andalucía, que incorpora este nuevo proyecto dentro de su estrategia de

crecimiento y consolidación en la región.

Este cambio marca un punto de inflexión en la presencia de Honda en la provincia,

combinando una nueva identidad, nuevas instalaciones y un modelo de gestión

orientado a la innovación, la digitalización y la mejora de la experiencia de cliente.

Las nuevas instalaciones han sido diseñadas para ofrecer un entorno más moderno,

eficiente y adaptado a las necesidades actuales del mercado, integrando la exposición

de vehículos, la atención comercial y los servicios de postventa en un mismo espacio.

Durante el acto de presentación, los asistentes han podido conocer de primera mano el

nuevo concesionario, así como el enfoque estratégico que Grupo Tecsa aplicará en esta

nueva etapa, centrado en la optimización de procesos, la cercanía al cliente y la

excelencia en el servicio.

Con este proyecto, Grupo Tecsa refuerza su posicionamiento en Andalucía, ampliando

su presencia en el mercado y apostando por la evolución del modelo tradicional de

concesionario hacia un concepto más ágil, digital y orientado a la experiencia.

El Gerente de Culmen Honda, Antonio Castillo, ha destacado la importancia de esta

apertura, señalando que “el objetivo es contribuir al desarrollo de Honda en la

provincia de Granada” y ha subrayado que “estas nuevas instalaciones permitirán

ofrecer un servicio profesional, exigente y orientado a la máxima satisfacción del

cliente”.