La FAMP refuerza en Sevilla la Red EDIL Andalucía como espacio de apoyo técnico para la ejecución de los fondos europeos en el ámbito local

Durante el encuentro, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha puesto en valor el papel de la Red EDIL Andalucía como “instrumento de acompañamiento, formación especializada y cooperación entre entidades locales”. Ha destacado que, tras seis meses de exitosa andadura, la Red “ha demostrado que era necesaria, que está siendo útil y que tiene recorrido para seguir creciendo y reforzándose en los próximos meses”.

La secretaria general de la FAMP ha subrayado que la convocatoria vinculada a los Planes de Actuación Integrados representa “una oportunidad histórica” para los municipios, diputaciones y mancomunidades andaluzas, tanto por el volumen de recursos movilizados como por su capacidad transformadora. En este sentido, ha recordado que “Andalucía afronta uno de los mayores retos de desarrollo y gestión urbana de las últimas décadas, con una inversión global superior a los 865 millones de euros, de los cuales más de 735 millones proceden de financiación europea”.

El encuentro ha incluido un diálogo inicial bajo el título “Fondos europeos para hacer ciudad: el papel del liderazgo municipal en la ejecución del PAI”, en el que han participado el coordinador general de la FAMP, Manuel García, y la tercera teniente de alcalde y concejala de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad, Planes Estratégicos y Proyección del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas. La sesión ha sido conducida por Sergio Serna, Socio-Director de TECH friendly. Manuel García ha incidido en la necesidad de ofrecer a las entidades locales “un instrumento útil, práctico y cercano” que les permita afrontar con mayores garantías la ejecución de los fondos europeos. “No se trata solo de acompañar la gestión de unos fondos, sino de ayudar a las entidades locales a convertir una gran oportunidad financiera en proyectos reales, en transformaciones urbanas bien ejecutadas y en mejoras tangibles para la ciudadanía andaluza”. Por su parte, Minerva Salas, ha hecho hincapié en la capacidad transformadora de estos fondos a través de proyectos que van a permitir diseñar el futuro de ciudades sostenibles.

La jornada también ha abordado la capitalización de los PAI como una oportunidad para multiplicar el impacto de las actuaciones y posicionar a las ciudades andaluzas en el panorama español y europeo del desarrollo urbano integrado. Además, se ha desarrollado un taller práctico centrado en cuestiones clave para la ejecución, como la selección de operaciones, la solicitud de pago de reembolso, la gestión documental, el seguimiento de indicadores, los requisitos ambientales, la trazabilidad y la justificación de gastos.

La secretaria general de la FAMP ha querido subrayar la buena acogida de la Red EDIL Andalucía desde su puesta en marcha. Las acciones formativas celebradas hasta la fecha han registrado una participación media de más de 120 personas, con presencia del 100% de municipios que cuentan con PAIs, lo que evidencia, según la Federación, “la necesidad real de acompañamiento técnico y la utilidad de los contenidos ofrecidos a responsables políticos y equipos técnicos municipales”.

Asimismo, desde la FAMP se ha avanzado en las principales líneas del nuevo Plan de Trabajo de la Red EDIL Andalucía para el próximo semestre. Entre ellas figuran un segundo ciclo de webinars formativos orientados a la ejecución práctica del PAI; un nuevo ciclo de buenas prácticas de entidades locales; la continuidad del buzón técnico de consultas como herramienta de asesoramiento especializado; y la celebración de un nuevo encuentro presencial en las primeras semanas de 2027.

Con este segundo encuentro, la FAMP da continuidad al trabajo iniciado en noviembre de 2025 en Málaga, donde se presentó y constituyó la Red EDIL Andalucía. La cita de Sevilla marca, además, el cierre de una primera fase de impulso y apertura de la Red y el inicio de una nueva etapa de consolidación, con una orientación más práctica, adaptada a las necesidades reales de ejecución de los municipios andaluces. Se reafirma así el compromiso con el desarrollo urbano sostenible, la innovación, la cohesión territorial y el papel de las administraciones locales como motores del cambio. La Red EDIL Andalucía continuará trabajando para que ninguna entidad local andaluza afronte sola el reto de ejecutar sus Planes de Actuación Integrados y para que los fondos europeos se traduzcan en resultados reales para el conjunto de Andalucía.