La Famp presenta los resultados del proyecto life-smart para impulsar la transición energética en la loma Occidental de Jaén

La sesión, que ha servido para presentar los resultados del proyecto, contó con la participación de representantes políticos y personal técnico de los ayuntamientos implicados y fue inaugurada por la alcaldesa de Rus, Rocío Beltrán Valcárcel, y la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas.

El proyecto Life-SMART se ha desarrollado en los municipios de Baeza, Begíjar, Canena, Ibros, Lupión, Rus, Torreblascopedro, Villatorres y la ELA de El Mármol, junto con la Diputación Provincial de Jaén, y finalizará el próximo 31 de marzo de 2026.

Durante su intervención, Yolanda Sáez explicó que Life-SMART ha permitido a los municipios de La Loma Occidental trabajar de manera conjunta, compartir experiencias y analizar de forma práctica sus necesidades energéticas. Destacó que el proyecto ha facilitado un espacio de aprendizaje común, donde los ayuntamientos han podido identificar soluciones reales y adaptadas a su tamaño para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

La secretaria general de la FAMP subrayó también la importancia de la colaboración entre administraciones, poniendo en valor el apoyo de la Agencia Andaluza de la Energía y de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, que han participado activamente a lo largo del proyecto y han contribuido a reforzar el trabajo en red y la coordinación institucional.

Por su parte, la alcaldesa de Rus, Rocío Beltrán Valcárcel, señaló que formar parte del proyecto Life-SMART ha supuesto una oportunidad para avanzar en las políticas locales de sostenibilidad. Según afirmó, “confía en que, gracias al proyecto y a las herramientas que se han diseñado, puedan consolidar su política de sostenibilidad y adaptación al cambio climático”. Asimismo, y como portavoz del resto de entidades locales participantes en el ETIM, destacó que “se han dado pasos para situarnos en la vanguardia de la innovación territorial y la gobernanza colaborativa”.

En el encuentro online participaron también representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y la Agencia Andaluza de la Energía, junto a personal técnico y responsables municipales de las entidades locales que integran el Equipo Técnico Intermunicipal (ETIM).

Resultados del proyecto y próximos pasos

Durante la jornada se dieron a conocer los principales resultados del proyecto Life-SMART, entre los que destacan las acciones de sensibilización y alfabetización energética dirigidas a la ciudadanía de la comarca y la formación específica en transición energética y cambio climático ofrecida a los ayuntamientos participantes.

Uno de los hitos más importantes fue la presentación de la Estrategia Conjunta para la Transición Energética de La Loma Occidental, un documento elaborado de forma participativa que recoge datos sobre consumo de energía y emisiones de CO₂ en la comarca, así como un análisis de la situación actual y de las oportunidades de mejora.

La Estrategia se estructura en seis objetivos estratégicos, cinco grandes líneas de actuación, gobernanza energética y cooperación entre municipios, impulso de las energías renovables, mejora de la eficiencia energética en edificios, movilidad sostenible y fomento de la participación ciudadana, y un plan de acción con doce medidas concretas pensadas para aplicarse a nivel comarcal.

El encuentro incluyó también la firma del Protocolo de Colaboración para la Gobernanza Local en la Transición Energética de La Loma Occidental, con el que los municipios refuerzan su compromiso de seguir trabajando juntos y consolidar el ETIM como un espacio estable de cooperación para llevar a la práctica la Estrategia.

Para cerrar la sesión, Yolanda Sáez destacó que la transición energética es un reto, pero también una oportunidad para mejorar el desarrollo económico local y la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente en los municipios pequeños. En este sentido, recordó que los programas europeos ofrecen recursos y herramientas que permiten a lo local jugar un papel activo en la construcción de una Europa más sostenible.

El proyecto Life-SMART “Apoyo a pequeños municipios para la transición energética” comenzó en octubre de 2023, tiene una duración de 30 meses y cuenta con un partenariado europeo formado por entidades de España, Portugal, Francia, Italia y Grecia, con liderazgo de la organización griega ANATOLIKI S.A.

Más información:

https://www.famp.es/es/proyectos/page/life-smart/