La FAMP participa en el primer Evento Internacional del Proyecto Europeo BRIDGES para la promoción de comunidades energéticas solidarias

La reunión ha congregado a los representantes del partenariado, en un encuentro que ha servido como espacio de coordinación y que ha propiciado el primer contacto personal entre los socios. Este encuentro Internacional se ha centrado en poner en marcha el proyecto, debatir sobre los próximos pasos y comenzar oficialmente sus trabajos, manteniendo siempre a la ciudadanía en el centro de la iniciativa.

Con el fin de avanzar en la ejecución del proyecto, la jornada ha comenzado con una reunión de coordinación en la que los distintos socios han presentado sus entidades y sus funciones, han puesto en común los avances logrados hasta la fecha y han definido las líneas de trabajo para los próximos meses.

En este sentido, la FAMP ha expuesto su experiencia en materia de proyectos europeos y ha presentado el área piloto de BRIDGES en España, la provincia de Huelva, donde se llevarán a cabo la mayoría de las actuaciones y de los eventos locales previstos en BRIDGES, debido al gran dinamismo que ha mostrado en los últimos años en materia de comunidades energéticas. La Diputación Provincial de Huelva colaborará con la FAMP en el desarrollo de las actividades.

La segunda parte del evento se ha centrado en una conferencia pública en el Salone di Borgiallo, en un entorno que ha ofrecido la oportunidad de acercar el proyecto a la ciudadanía local y de compartir sus objetivos en un contexto cercano. La conferencia ha incluido una presentación sobre comunidades energéticas y una charla sobre temas relacionados con la energía, ambas impartidas por académicos expertos en la materia.

Proyecto Life-SMART y participación de la Agencia Andaluza de la Energía

En este espacio, FAMP ha presentado el proyecto Life-SMART, orientado a apoyar a los pequeños municipios en su transición energética, así como los resultados alcanzados y las actuaciones desarrolladas en el área piloto de La Loma Occidental en Jaén, destacando como una buena práctica en materia de gobernanza y colaboración energéticas.

Además, se contó con la participación de forma telemática de Joaquín Villar Rodriguez, jefe del Departamento de Internacionalización, Innovación y Proyectos Singulares de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minias de la Junta de Andalucía y entidad asociada al proyecto BRIDGES. Villar ha explicado el programa “Hogares Vulnerables”, destinado a la rehabilitación energética de las viviendas de personas en situación de vulnerabilidad, así como al establecimiento de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y al autoconsumo compartido.

Proyecto BRIDGES

BRIDGES – “Construyendo derechos, inclusión, democracia, sostenibilidad e igualdad para alianzas de comunidades energéticas solidarias” es un proyecto financiado por la UE en el marco del programa CERV (Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), liderado por el municipio de Borgiallo (Italia) y con un partenariado compuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (España), el Consorcio Intermunicipal de Servicios Sociales y de Bienestar Ciss 38 (Italia), la Unión de Montaña del Valle del Orco y Soana (Italia), el municipio de Preili (Letonia), USBBLA - Unión de Autoridades Locales Búlgaras del Mar Negro (Bulgaria), y como entidades asociadas, la Fundación Comunidad Energética Renovable y Solidaria FERVORES (Italia), la Agencia Andaluza de la Energía (España) y Black Sea Energy Cluster -BSEC (Bulgaria).