Ecovidrio, Junta de Andalucía y FAMP cierran la 2ª edición de Ecólatras premiando las iniciativas en cada provincia más comprometidas con la sostenibilidad

Se trata de la 2ª edición de esta campaña, que durante más de dos meses ha movilizado a municipios, asociaciones, colectivos, centros educativos, comercios y ciudadanía de toda Andalucía, en torno al cuidado del medio ambiente y el reciclaje de vidrio. La iniciativa se ha llevado a cabo en 80 municipios andaluces de las ocho provincias y ha tenido como objetivo ampliar la comunidad Ecólatra en Andalucía, impulsar nuevas iniciativas sostenibles y fomentar hábitos responsables vinculados a la economía circular y el reciclaje de envases de vidrio.

Los organizadores han destacado el éxito de participación, con más de 150 iniciativas presentadas, y más de 1.800 ciudadanos que han participado con sus votos a través de la plataforma “Ecólatras” de Ecovidrio. “Andalucía y sus ciudadanos han demostrado una vez más su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente”, destacaron.

Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha impulsado junto a la administración andaluza y a la FAMP esta iniciativa que se enmarca dentro del movimiento “Ecólatras” la primera plataforma digital de eco-movilización de España, que ya cuenta con más de 100.000 personas usuarias, y que conecta a ciudadanía, asociaciones, entidades y administraciones comprometidas con un modelo de desarrollo más sostenible

Scout en acción: el Grupo Scout La Peña Martos cuida El Calvario

El ganador de esta edición, el Grupo Scout La Peña Martos, de Martos (Jaén), por su proyecto “Scout en acción: el Grupo Scout La Peña Martos cuida El Calvario”, ha sido reconocido como la iniciativa “eco” con mayor proyección en Andalucía, recibiendo un premio valorado en 2.000 euros destinado a garantizar su continuidad y desarrollo. Esta iniciativa colabora junto a la Concejalía de Medio Ambiente del municipio jiennense, combina la limpieza y la concienciación e importancia de mantener los espacios naturales libres de residuos y fomentar el cuidado del entorno.

Durante sus jornadas, pequeños y mayores participan activamente en la recogida de residuos en la zona de El Calvario, retirando botellas de vidrio, plásticos, latas, colillas y otros desperdicios que generan un importante impacto ambiental. Gracias al trabajo conjunto de todos los participantes, la iniciativa ha logrado recoger alrededor de 300 kilos de residuos, contribuyendo a la conservación del entorno natural y promoviendo valores de sostenibilidad, participación ciudadana y compromiso medioambiental.

Igualmente, la campaña ha distinguido a los municipios más comprometidos con la comunidad “Ecólatra” en Andalucía en cada una de las 8 provincias, teniendo en cuenta parámetros como el número de iniciativas inscritas, el crecimiento de la comunidad y la difusión de la campaña en sus territorios. Los municipios reconocidos en esta 2ª Edición de Ecólatras Andalucía “La Pasión Sostenible” han sido:

●Provincia de Cádiz: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

●Provincia de Jaén: Ayuntamiento de Linares

●Provincia de Huelva: Ayuntamiento de San Juan del Puerto

●Provincia de Sevilla: Ayuntamiento de Utrera

●Provincia de Granada: Ayuntamiento de Motril

●Provincia de Málaga: Ayuntamiento de Mijas

●Provincia de Córdoba: Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera

●Provincia de Almería: Ayuntamiento de Almería

Durante el desarrollo de esta edición se ha promovido la participación activa de la ciudadanía a través de acciones de sensibilización ambiental, iniciativas vinculadas al consumo responsable, proyectos relacionados con la biodiversidad y propuestas centradas en soluciones circulares e innovación sostenible. Bajo el lema “La Pasión Sostenible”, la campaña 2026 ha puesto en valor la implicación de Andalucía con el cuidado del medio ambiente, reforzando el sentimiento de pertenencia a una comunidad comprometida con la sostenibilidad, la protección del entorno natural andaluz y el reciclaje de envases de vidrio. “Ecólatras” pone en contacto a personas comprometidas con la protección del medioambiente y para quienes el reciclado de vidrio forma parte de su vida.

“Los fondos marinos, las playas, las montañas y todo el ecosistema andaluz, son un auténtico tesoro medioambiental por lo que con esta campaña hacemos un llamamiento a toda la Comunidad para promover Ideas que cuiden de Andalucía con nuevas iniciativas”, han apremiado desde la organización.

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el crecimiento de los vertederos.

Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín –vidrio reciclado– en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.

Sobre Ecovidrio

Ecovidrio es el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen. Desde 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, Ecovidrio trabaja para hacer realidad la transformación de nuestros pueblos y ciudades ante los retos de la economía circular, para que el esfuerzo de empresas, administraciones y comunidades prospere gracias al conocimiento, dedicación y capacidad de innovación de la entidad.

A lo largo de más de 25 años, Ecovidrio ha diseñado un sistema de reciclaje eficaz, eficiente y sostenible; que cuenta con el compromiso y la confianza de casi 6.000 compañías envasadoras que hacen posible el reciclaje de vidrio a través del Punto Verde. Este sistema ha permitido que, hoy en día, se reciclen en España siete de cada diez envases de vidrio.