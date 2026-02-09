Cruzcampo y Ayuntamiento amplían el acuerdo de colaboración con el Carnaval de Cádiz

“Renovar este acuerdo es una forma de seguir demostrando nuestro longevo compromiso con Cádiz y sus tradiciones. Cruzcampo volverá a estar como uno más disfrutando del Carnaval, compartiendo la alegría y la creatividad que representa esta expresión singular de cultura y carácter local”, ha señalado Ada Bernal, directora regional de Relaciones Institucionales de HEINEKEN España.

El patrocinio contempla la participación de Cruzcampo en el Carnaval de Cádiz con más de una decena de actividades dentro de la programación de esta fiesta, considerada de Interés Turístico Nacional, tales como la erizada, la ostionada, la panizada, la berzada o el frito popular. También su presencia en el Festival de Agrupaciones Cruzcampo en la Plaza San Antonio. Además, la portavoz de la marca ha avanzado que “Cruzcampo aumentará su apuesta este año con una experiencia especial para acompañar a los gaditanos en las calles durante el Carnaval”.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha explicado que “la continuidad de Cruzcampo como patrocinador es una magnífica noticia para la ciudad, ya que se trata de una marca históricamente ligada a nuestra fiesta que se vuelca con el Carnaval manteniendo vivas sus tradiciones”.