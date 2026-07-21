La undécima edición de Diseña con COVAP bate récord de participación con 182 colegios y convierte el arte escolar en envases de leche

La undécima edición de ‘Diseña con COVAP. Tu creatividad es la leche’, concurso que fomenta la creatividad entre los centros educativos andaluces, ha dado a conocer a sus ganadores. En esta ocasión, los colegios reconocidos han sido el CEIP Nuestra Señora de Loreto (Dos Torres, Córdoba), el CEIP Fuente del Moral (Rute, Córdoba) y el CEIP Benito Pérez Galdós (Málaga).

El concurso, que ha contado con la participación de 182 colegios de toda Andalucía, un 10% más que en la pasada edición, premia las propuestas más originales inspiradas en la emblemática vaca de COVAP. Para ello, el alumnado ha trabajado utilizando materiales procedentes de envases reciclados de productos lácteos de la Cooperativa, combinando creatividad, sostenibilidad y trabajo en equipo.

Las tres creaciones seleccionadas como ganadoras forman parte de una edición especial de la gama clásica de leches de Lácteos COVAP (Entera, Semidesnatada y Desnatada), que desde este mes están en los lineales, convirtiendo las propuestas escolares en la imagen de los envases estivales de la Cooperativa.

Asimismo, los centros han recibido cheques para la adquisición de libros y, como agradecimiento a su implicación, todos los colegios participantes han contado con productos COVAP tanto para el alumnado como para el profesorado.

Primer premio dedicado al sector ganadero

El CEIP Nuestra Señora de Loreto de Dos Torres (Córdoba) ha sido reconocido por su original propuesta artística ‘La Vaca Robótica’, una creación que une tradición e innovación para “poner en valor el mundo ganadero desde una perspectiva moderna, creativa e interactiva”, como afirma Mati López, directora del centro. Este diseño será la imagen de la leche Entera de Lácteos COVAP.

En esta iniciativa ha participado alumnado de Primaria junto a docentes del centro y un grupo de madres, implicando así a buena parte de la comunidad educativa en un proyecto común desarrollado principalmente durante las clases de Plástica. “Para su elaboración, el alumnado trabajó con tetrabriks reciclados que traían desde casa, previamente recortados en pequeños fragmentos, que clasificamos por colores, organizándolos en bolsas para facilitar después el montaje”, explica Mati.

Actualmente, ‘La Vaca Robótica’ ocupa un lugar destacado en el pasillo de entrada del colegio, donde permanecerá expuesta como recuerdo de esta experiencia colectiva y del reconocimiento conseguido.

La lucha contra el cáncer inspira el diseño del segundo premio

El diseño hecho por el CEIP Fuente del Moral de Rute (Córdoba) con su original propuesta ‘Vacaluchi’ ha obtenido el segundo premio y “presenta a una vaca luchadora y superheroína vinculada a la lucha contra el cáncer infantil”, como la describe Mª José González, docente de Educación Física.

En esta creación, que decorará los envases de la leche Desnatada, han participado alumnos y alumnas de todas las etapas, desde Infantil hasta 6º de Primaria, que fueron pasando por la conocida como “la clase de la vaca, un espacio habilitado específicamente para el desarrollo de la actividad”, como destaca María José. La idea surgió para rendir homenaje a los “superhéroes y superheroínas reales”, en palabras de la docente, que conviven diariamente con la comunidad educativa, especialmente los niños y niñas que luchan contra el cáncer infantil.

‘Vacaluchi’ ha sido colocada en el hall del colegio junto a ‘Soli’, la otra vaca que consiguió el primer premio en 2025 por su diseño a los damnificados por la DANA de Valencia. Ambas creaciones se han convertido en una herramienta educativa para concienciar al alumnado sobre situaciones especiales.

Tercer premio vinculado a la ciudad de Málaga

El CEIP Benito Pérez Galdós ha sido el ganador del tercer premio inspirado en lo más significativo de Málaga. Como comenta Natalia Falcón, presidenta del AMPA, “se trata de un diseño cuya idea surgió de una madre de un alumno durante un paseo por el puerto con el objetivo de reflejar pinceladas icónicas de nuestra bonita ciudad”.

Para esta obra de arte, que será la imagen de la leche Semidesnatada de Lácteos COVAP, han participado varias madres del AMPA y los 20 alumnos y alumnas de 5º de Primaria que, según subraya Natalia, “utilizaron recortes de tetrabriks de leche y nata COVAP, pegados con silicona líquida, y rotuladores para remarcar bordes y detalles, durante las primeras horas de clase en un aula vacía habilitada para ello”.

La vaca ha sido bautizada como ‘La Biznaguita’, un nombre muy ligado a la identidad malagueña, y ocupa un lugar destacado en el recibidor del colegio, donde puede ser admirada por toda la comunidad educativa.