El Hospital Quirón y la AECC colaboran con proyectos para pacientes de cáncer de mama y pediátricos

El Hospital Quirónsalud Córdoba, a través de la Fundación Quirónsalud, y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Córdoba han puesto en marcha dos proyectos de colaboración orientados a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos. Las iniciativas están dirigidas, por un lado, a mujeres intervenidas de cáncer de mama y, por otro, a niños que reciben tratamiento oncológico, con el objetivo de acompañarlos tanto en su recuperación física como en su bienestar emocional.

Uno de los proyectos consiste en el Programa de Entrega de Pelotas Antiestrés Terapéuticas y Prótesis Mamarias de Primera Puesta, dirigido a mujeres que han sido sometidas a una mastectomía. Esta iniciativa busca favorecer la recuperación física, funcional y emocional tras la intervención quirúrgica mediante la entrega de material terapéutico específico y el acompañamiento del equipo psicosocial de la asociación.

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y, tras la cirugía, muchas pacientes pueden experimentar complicaciones como linfedema, limitación de movilidad en el brazo, dolor o debilidad muscular, además de un importante impacto emocional derivado de los cambios en su imagen corporal.

Para contribuir a una recuperación más completa, el programa contempla la entrega de pelotas antiestrés terapéuticas, que permiten realizar ejercicios manuales destinados a fortalecer la musculatura de la mano y el antebrazo, favorecer el retorno linfático y mejorar la movilidad de la extremidad afectada. Su uso regular ayuda a prevenir y controlar el linfedema, una de las complicaciones más frecuentes tras la mastectomía.

Asimismo, se facilita a las pacientes prótesis mamarias de primera puesta, especialmente diseñadas para el periodo postoperatorio inmediato. Estas prótesis, ligeras y transpirables, contribuyen a restaurar la simetría corporal durante el proceso de cicatrización y antes de la colocación de una prótesis definitiva. Además de mejorar el equilibrio postural y prevenir molestias musculares derivadas de la descompensación corporal, favorecen una adaptación emocional más gradual a los cambios físicos tras la cirugía.

Las mujeres participantes reciben también información sobre los servicios gratuitos de apoyo que ofrece la asociación, así como valoración inicial por parte de su equipo psicosocial y, en caso necesario, derivación a recursos complementarios como fisioterapia, atención psicológica o apoyo social.

Paralelamente, ambas entidades han impulsado un segundo proyecto destinado a humanizar la estancia hospitalaria de los pacientes pediátricos oncológicos. La iniciativa contempla la adquisición de material didáctico y lúdico, como cuadernos para colorear, cuadernos de pegatinas, lápices de colores y pequeños juegos de mesa, que se pondrán a disposición de los niños ingresados o en tratamiento.

El objetivo es ofrecerles momentos de distracción y creatividad, contribuyendo a reducir la ansiedad y el estrés asociados a los procesos médicos, al tiempo que se promueve un entorno más cercano y acogedor para los pacientes más pequeños y sus familias.

Con estos proyectos, el Hospital Quirónsalud Córdoba y la Asociación Española Contra el Cáncer refuerzan su compromiso conjunto con una atención oncológica integral, que no solo aborda el tratamiento médico, sino también el acompañamiento emocional y el bienestar de las personas que afrontan la enfermedad.