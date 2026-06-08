Transformación digital | Congreso “Inteligencia Artificial sin barreras”

Córdoba reúne a expertos nacionales para acercar la IA generativa al tejido empresarial

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba ha celebrado el I Congreso “Inteligencia Artificial sin barreras”, una cita que ha convertido a la ciudad en punto de encuentro para empresas, autónomos y profesionales interesados en conocer las aplicaciones más avanzadas de la inteligencia artificial generativa y su impacto en la competitividad empresarial.

Onda Cero Córdoba

Córdoba |

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz
El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz | Cámara de Comercio de Córdoba

El encuentro, desarrollado en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música “Músico Ziryab” y cofinanciado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha reunido a cerca de 300 asistentes y a destacados especialistas del ámbito tecnológico para analizar cómo la IA está transformando los procesos productivos, la innovación y la toma de decisiones en las organizaciones.

Durante la inauguración, el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, destacó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta ya consolidada en el presente empresarial y subrayó el compromiso de la institución con la formación y la divulgación tecnológica. En este sentido, señaló que el congreso nace con el objetivo de conectar a quienes desarrollan la tecnología, quienes la aplican en sus empresas y quienes necesitan comprender su potencial para adaptarse a los nuevos retos del mercado.

Por su parte, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Mª Dolores Gálvez, puso de relieve la importancia de la inteligencia artificial para mejorar la productividad y la capacidad de crecimiento de las empresas. Asimismo, defendió la necesidad de impulsar la capacitación especializada para responder a la creciente demanda de perfiles vinculados a tecnologías emergentes.

La programación ha contado con la participación de reconocidos expertos en inteligencia artificial y transformación digital. Durante la jornada matinal, Andrés Gil, Álvaro Pino, Alejandro Almeida y Antonio Venzalá ofrecieron una visión práctica sobre las oportunidades que brinda la IA generativa en distintos ámbitos empresariales. Por la tarde, Ramón Iborra y Javier Menéndez Pallo protagonizaron sesiones demostrativas centradas en la automatización inteligente y las capacidades más avanzadas de la inteligencia artificial aplicada.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio de Córdoba refuerza su apuesta por acercar las tecnologías emergentes al tejido empresarial y favorecer la adopción de herramientas innovadoras que contribuyan a mejorar la competitividad y la adaptación de las empresas a la nueva economía digital.

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