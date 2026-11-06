Andalucía TRADE respalda con 60,46 millones de euros a 219 proyectos empresariales en Córdoba, líder regional en incentivos industriales

Encuentro clave con referentes del sector industrial

La reunión celebrada en la sede de CECO ha servido como toma de contacto directa para fijar las prioridades del sector industrial cordobés e impulsar su crecimiento económico. En el encuentro han participado directivos de compañías referentes en la provincia como Cunext (José María García), Carrier (Martín Higuera), Talleres Corral (Juan Amador García) y Aceitunas Torrent (Francisco Torrent, vicepresidente de CECO y de la Cámara de Comercio).

Junto a Gonzalo Arana y Antonio Díaz, la delegación institucional ha contado con la presencia del gerente de Andalucía TRADE, Antonio de la Morena, y del delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Política Industrial y Energía, Agustín López. En este marco, Antonio Díaz ha destacado que las cifras récord alcanzadas confirman el papel protagonista de la empresa en el desarrollo del territorio.

Córdoba encabeza las ayudas a la inversión empresarial

El balance de las líneas de incentivos directos habilitadas por Andalucía TRADE —agencia adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación— posiciona a Córdoba a la cabeza del mapa regional. Las ayudas aprobadas apoyan iniciativas de crecimiento y consolidación empresarial, la creación de nuevas pymes, proyectos de I+D+i y planes de internacionalización.

Los 60,46 millones de euros concedidos a la provincia representan el 29% del total autonómico, convirtiendo a Córdoba en la provincia con mayor volumen de incentivos acumulados. Esta aportación pública respalda proyectos que conllevan una inversión global asociada de 118,5 millones de euros y aseguran la creación directa de 204 puestos de trabajo.

Despliegue de 589 millones en nuevos fondos

De cara a los próximos meses, el sistema de financiación diseñado por Andalucía TRADE contempla poner en marcha hasta 10 nuevos instrumentos de apoyo que alcanzarán un montante global de 589 millones de euros. Este paquete de financiación mantendrá a la provincia de Córdoba en una posición estratégica para atraer inversión, fortalecer la competitividad industrial y consolidar la alianza entre el sector público y el tejido empresarial.