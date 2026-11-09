II Congreso del Laboratorio de los Cuidados

En la inauguración, el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido ha puesto de manifiesto que hablar de cuidados es “hablar de derechos, de dignidad, de autonomía y de igualdad. Pero también es hablar de cohesión social, de empleo, de innovación y de desarrollo territorial. Esto nos lleva a una clara convicción; los cuidados deben ocupar un lugar central en las políticas locales”.

El responsable de la FAMP ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad, para que “cuidar no sea una responsabilidad que recaiga de manera desproporcionada sobre las familias y, especialmente, sobre las mujeres. Necesitamos avanzar hacia un modelo en el que las administraciones, las familias, la comunidad, las empresas y el conjunto de los agentes sociales contribuyamos a garantizar unos cuidados dignos, continuos y sostenibles”.

La innovación juega un papel clave, pero no sólo como nuevas iniciativas, sino como la forma de “conseguir que las soluciones que funcionan puedan mantenerse, extenderse y llegar a más personas y territorios”, ha indicado el presidente de la FAMP, quien ha abogado por la “cooperación institucional, intercambio de conocimiento y alianzas entre administraciones, entidades sociales, universidades, profesionales y empresas, afrontar un desafío de esta complejidad”.

Protege lo que nos une

“Cuidar es garantizar derechos, construir comunidad y hacer mejor política pública”, ha reiterado la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, encargada de conducir el acto y de presentar la nueva campaña de del Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, “Protege lo que nos une”, que tiene como objetivo dar visibilidad y sensibilizar sobre la importancia de los cuidados en nuestra sociedad, como “pilar de nuestra convivencia. Cuidar y acompañar no es simplemente prestar un servicio o dar atención individual, sino de tejer una red invisible que va desde las instituciones, a las familias, la comunidad y las personas cuidadoras”. Proteger lo que nos une tiene como objetivo “dar visibilidad a una realidad presente en el día a día de los entes locales, de manera que seamos una sociedad cada vez más empática”.

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada y concejal de Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación, Vito Rafael Epíscopo Solís, ha señalado la importancia de los cuidados y la responsabilidad de los gobierno locales para “no dejar a nadie atrás”. Igualmente ha hecho referencia “al papel que desempeña la tecnología para mejorar los servicios y la atención, si bien no puede suponer una barrera para las personas mayores”. Es por ello que ha destacado el proyecto piloto del Ayuntamiento de Granada para mejorar esa accesibilidad.

Durante la jornada se ha leído la Declaración de Granada para la Acción Local en Materia de Cuidados, impulsada por la FAMP, como manifiesto para avanzar desde los principios compartidos hacia compromisos institucionales concretos a través de cinco líneas de actuación: integrar los cuidados en la acción pública local; desplegar modelos de proximidad y reforzar las redes comunitarias; garantizar derechos, corresponsabilidad y calidad; convertir la innovación y la evidencia en políticas sostenibles, y construir una red andaluza para los cuidados. “Representa la voluntad de avanzar desde los principios que compartimos hacia compromisos concretos. Un marco común para incorporar los cuidados a nuestras políticas locales, reforzar las redes comunitarias, garantizar los derechos de las personas y promover soluciones innovadoras, sostenibles y adaptadas a la realidad de nuestros municipios”, ha detallado Bellido.

Una invitación abierta a sumar esfuerzos y a construir una Andalucía que cuide desde la proximidad, la corresponsabilidad, la cooperación y la innovación. El documento promueve la cooperación entre municipios, diputaciones, administraciones públicas, entidades sociales, universidades, empresas y ciudadanía, favoreciendo el intercambio de experiencias y la transferencia de soluciones adaptadas a la diversidad territorial de Andalucía. Su vocación es facilitar la adhesión de las entidades comprometidas con el desarrollo de políticas locales de cuidados.

El encuentro ha dado continuidad al trabajo desarrollado por el Laboratorio de los Cuidados, impulsado por la FAMP como espacio de colaboración, aprendizaje e innovación para ayudar a los municipios y diputaciones andaluzas a responder a las necesidades de cuidados de la ciudadanía.

En este sentido, abordó los desafíos derivados del envejecimiento de la población, la soledad no deseada, la dependencia y la necesidad de avanzar hacia un reparto más equitativo de las responsabilidades de cuidado. A lo largo de la jornada se puso el foco en la capacidad de los gobiernos locales para detectar necesidades, movilizar recursos y activar redes comunitarias de apoyo, gracias a su cercanía a la ciudadanía.

La ponencia “Cuidar desde lo local: respuestas comunitarias frente a la soledad en personas mayores”, a cargo de Juan López Doblas, profesor de Sociología de la Universidad de Granada, quien disertó sobre el papel de la proximidad y la comunidad en la prevención y respuesta ante la soledad en la vejez.

La primera mesa redonda, “Cuidados de proximidad y comunidad: respuestas locales ante soledad, dependencia y envejecimiento”, permitió conocer experiencias como el programa Cuenta Conmigo, de la Diputación Provincial de Granada; el programa Junt@s, del Ayuntamiento de Antequera; y la iniciativa Enrédate, del Ayuntamiento de San Fernando, centradas en el acompañamiento, la autonomía y el fortalecimiento de las redes de apoyo. La segunda mesa, “Del proyecto piloto a la política pública: colaboración, financiación y escalado de soluciones de cuidado”, compartió experiencias relacionadas con la ayuda a domicilio y el empleo local, el envejecimiento activo y la participación social, así como el cohousing sénior rural como alternativa vinculada a los cuidados y a la lucha contra la despoblación.