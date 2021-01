Víctor Mora llama al civismo: "No pueden más en los hospitales"

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos para afrontar la situación sanitaria en la ciudad, que ha calificado de “crítica”. Víctor Nora ha lamentado las malas noticias en cuanto a contagios y fallecimientos, y ha mostrado su preocupación particularmente en el estado de los hospitales, cercanos al colapso “Lo que más me preocupa es el número de camas, no pueden más en los hospitales, las UCIs están colapsadas, muchas enfermedades crónicas que han quedado aparcadas. Los sanitarios no pueden más y están haciendo un esfuerzo sobrehumano”, señala el alcalde, que afirma no entender las imágenes de botellonas, como la de Jaramar, en la que hubo 19 denuncias, y que también se repitieron en puntos como El Carmen, Bonanza, Nuevo Mundo o Vergel, entre otras.

“Desgraciadamente han aumentado las multas respecto a otras semanas porque se han multiplicado los incumplimientos, en los accesos había gente que entraba o salía de la ciudad sin ninguna justificación. Es inexplicable si vemos todo lo que está pasando”, señala Víctor Mora, quien considera que, “más allá de las multas que se pongan y que se tienen que tramitar por parte de la Junta, y de manera rápida para que no haya sensación de impunidad, nada de eso sería necesario si fuéramos conscientes de lo que estamos viviendo. No se entiende cómo puede haber estos irresponsables”. El alcalde subraya los cuerpos de seguridad están haciendo un gran esfuerzo, pero no puede haber un policía en cada puerta. “La Policía Local también está en el día a día: accidentes, violencia de género, vados, cierre de bares, control acceso…. Además de lo que hacen contra la covid tienen que actuaren en el día a día, y al igual que los sanitarios están llegando al agotamiento, no pueden atender tantas demandas. Es una situación crítica desde el punto de vista de la salud y debemos comportarnos, no puede haber un policía en cada puerta”.

Víctor Mora recomienda a "los insensatos que oigan el testimonio de los sanitarios", de los que han perdido a familiares, para que cambien de actitud. Además de este llamamiento, el alcalde ha informado de los trabajos de desinfección que se han iniciado hoy en colaboración con el parque de bomberos de Sanlúcar del exterior de los centros públicos de la localidad. La residencia de mayores, la de alzheimer y el centro de salud del barrio lato ya han sido tratadas. En los próximos días se seguirá por los otros centros de salud y consultorios.