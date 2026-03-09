Vejer dedicará su feria a Grazalema en un gesto de hermandad entre pueblos

Vejer dedicará su Feria de Primavera y Ganadera 2026 al municipio de Grazalema, en un gesto de hermanamiento y apoyo a esta localidad gaditana, símbolo de resistencia y unidad ante situaciones difíciles como la vivida hace un mes, afectada por el tren de borrascas.

El alcalde de Vejer, Antonio González, se ha desplazado hasta Grazalema para trasladar personalmente esta propuesta a su alcalde, Carlos Javier García, en un encuentro en el que ambos destacaron la importancia de la colaboración y la solidaridad entre municipios de la provincia.

González explicó que este gesto nace del cariño y el reconocimiento hacia el pueblo serrano. “Hoy me encuentro en Grazalema en nombre de todos los vecinos y vecinas de Vejer con un claro objetivo: no solo dar aliento y apoyo a quienes lo han pasado mal en tiempos complicados, sino también reconocer el esfuerzo colectivo, el espíritu de lucha y el sentido de responsabilidad que ha demostrado este pueblo. Por eso, con muchísimo cariño y aprecio, dedicamos la Feria de Primavera 2026 al pueblo de Grazalema, un pueblo valiente, de gente trabajadora, sencilla y con unos valores enormes”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, agradeció este gesto del Ayuntamiento y del pueblo de Vejer, destacando la importancia del apoyo recibido en momentos complicados. “Es un placer tener hoy aquí a Antonio en Grazalema y recibir una noticia como esta, que después de una situación tan complicada se agradece especialmente. Nuestro pueblo ha vivido momentos muy difíciles, pero también ha demostrado una enorme nobleza y una gran capacidad de superación”.