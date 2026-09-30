Vecinos de Alcalá del Valle siguen sin recibir las ayudas por las borrascas siete meses después

El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha reclamado que se agilice la resolución de las ayudas destinadas a los particulares afectados por las borrascas del pasado mes de febrero. En una entrevista en Onda Cero, el regidor ha explicado que el Ayuntamiento sí ha sido beneficiario, según sus datos, de una subvención de 10,28 millones de euros para intervenir en el cauce del río y sus alrededores con actuaciones destinadas a reducir el riesgo ante nuevos episodios de lluvias intensas. Sin embargo, ha asegurado que numerosos agricultores, ganaderos, propietarios de viviendas y personas que tuvieron que ser desalojadas continúan esperando la resolución de sus expedientes.

Aguilera ha recordado que en Alcalá del Valle se produjeron más de 120 desalojos durante los temporales y ha advertido de que muchas familias necesitan esas cantidades para afrontar reparaciones en sus viviendas. Según ha relatado, algunos vecinos todavía no han podido iniciar las obras, mientras otros las han ejecutado por su carácter urgente y siguen pendientes del dinero para pagar a constructores, instaladores o proveedores. «Lo más urgente, que son las ayudas a esas personas que tienen pocos recursos en muchos casos, no ha llegado», ha lamentado.

El alcalde ha pedido que la Subdelegación del Gobierno en Cádiz traslade esta situación al ministerio competente, al considerar que el problema puede afectar también a vecinos de otros municipios gaditanos castigados por las inundaciones. Aguilera ha insistido en que recibe continuamente consultas de afectados preguntando por el estado de sus expedientes y ha reclamado una respuesta más rápida de las administraciones. «La gente necesita una respuesta ya», ha señalado, defendiendo que estas ayudas no están destinadas a gastos extraordinarios, sino a recuperar viviendas y explotaciones dañadas por las lluvias.

El Gobierno de España aprobó el 17 de febrero de 2026 un paquete de medidas por valor de 7.000 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por los temporales en Andalucía y Extremadura, con líneas específicas para desalojados, viviendas, explotaciones agrarias y administraciones locales. Por su parte, la Junta de Andalucía puso en marcha el plan Andalucía Actúa, dotado con más de 1.780 millones de euros, para ayudas directas y reparación de infraestructuras. El Estado ha comunicado durante los últimos meses distintos pagos dentro de algunas de estas líneas, especialmente en el ámbito agrícola y ganadero, aunque estos desembolsos generales no permiten determinar la situación concreta de cada expediente presentado por los vecinos de Alcalá del Valle.