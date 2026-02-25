Solidaridad, trabajo y cultura en las Insignias de Sancti Petri por el 28-F de Chiclana

Soledad Verdugo Baro, José María Ávila Fornell, Bar Luis y Coral Polifónica Sancti Petri recibirán la Insignia de Oro de Sancti Petri 2026 con motivo de la celebración del acto institucional del Día de Andalucía, que se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, a partir de las 11:30 horas, en el Teatro Moderno.

En este sentido, el alcalde de Chiclana, José María Román, destaca que, “un año más, el Ayuntamiento rinde homenaje a entidades y personas destacadas y conocidas de la localidad, que han trabajo de forma activa para el desarrollo de la ciudad en diferentes ámbitos. Todos ellos se han convertido en referentes para muchos chiclaneros por su dedicación y esfuerzo, lo cual es razón más que suficiente para que, con motivo del Día de Andalucía, reciban el reconocimiento de la ciudad de Chiclana”.

Soledad Verdugo Baro

Proveniente de una familia numerosa de siete hermanos, siendo la quinta de ellos, creció en un hogar ampliamente conocido y querido, donde sus padres se distinguieron por su constante disposición al servicio de los demás. Desde temprana edad, fue testigo del espíritu solidario que caracterizaba a su familia, atendiendo a quienes acudían a su hogar en busca de ayuda. Esa vivencia constituyó el cimiento de los valores que han guiado su vida. En la actualidad, continúa desarrollando una valiosa labor social, facilitando el encuentro entre personas que requieren asistencia y quienes pueden ofrecer servicios de cuidado y apoyo, generando así oportunidades que benefician a ambas partes.

José María Ávila Fornell

Es el menor de cuatro hermanos, inició su formación académica a los cuatro años en el Colegio de los Hermanos de La Salle, primero en la Alameda del Río y posteriormente en la calle Hormaza. Más adelante, tras obtener una beca de la Empresa Nacional Bazán, cursó Formación Profesional en la Escuela de Las Canteras de Puerto Real, donde ingresó como interno con tan solo trece años. Su vinculación con el trabajo comenzó de manera temprana. Desde los 10 años colaboraba en el negocio familiar —la tienda de ultramarinos y el molino situados en la confluencia de las calles Gravina y Bailén— bajo la guía y el ejemplo de su padre, Manuel Ávila. Junto a él y a sus hermanos aprendió el valor del esfuerzo, la responsabilidad y la cercanía en el trato, principios que marcaron profundamente su carácter. De su padre heredó no solo el compromiso con el trabajo diario, sino también la constancia y la honestidad que han orientado toda su trayectoria vital y profesional.

A los 15 años decidió dejar los estudios para incorporarse plenamente a la empresa familiar, Ávila Fornell SA, dedicada a la alimentación animal, ampliando posteriormente su actividad con la creación de Promociones de Viviendas Ávila Fornell (PROVIAF). En 1974 asumió la gerencia de la delegación de Puerto Real, desarrollando una intensa labor comercial y técnica, visitaba granjas, asesoraba a ganaderos, ajustaba raciones y participaba activamente en la formulación y comercialización de piensos. Su dedicación contribuyó de manera decisiva a la mejora y rentabilidad de numerosas explotaciones ganaderas de la provincia. En la actualidad, el grupo desarrolla su actividad a través de sus distintas líneas —Mascotas Ávila, Clínicas Ávila y Piensos Ávila— dedicadas tanto al cuidado integral de los animales de compañía como a la comercialización de piensos, especialmente en el ámbito equino. Asimismo, cuenta con clínicas veterinarias, un hospital veterinario 24 horas y un centro de especialidades veterinarias.

Bar Luis

Ubicado en el corazón de la Barriada de Santa Ana, constituye desde hace décadas uno de los establecimientos más emblemáticos de Chiclana. Su trayectoria, profundamente ligada a la vida social y laboral del municipio, lo ha convertido en un referente indiscutible de la hostelería local y en un punto de encuentro para generaciones de chiclaneros. El negocio, regentado actualmente por Pedro Quiñones Díaz y Manuel Quiñones Díaz, es heredero directo del esfuerzo y la dedicación de sus padres, Luis Quiñones y Dolores Díaz, quienes levantaron un espacio que combinaba tienda de comestibles y bar, conocido especialmente por la venta de productos tradicionales como los chicharrones y la morcilla. Desde sus inicios, el establecimiento fue lugar de reunión de trabajadores de la construcción, del astillero y de las labores de vendimia, así como punto habitual de pago de jornales, convirtiéndose en un enclave esencial en la vida cotidiana de la zona.

Coral Polifónica Sancti Petri

Fundada en la primavera del año 2001, como resultado de una escisión de la Coral Ciudad de Chiclana, realizó su estreno ese mismo año con un concierto navideño en la Iglesia de San Antonio. Su presentación oficial tuvo lugar en 2003, con un repertorio renovado, en el Teatro Moderno, consolidando así su presencia en el panorama musical local. En 2007 impulsó la creación de la Asociación Cultural Musical Iro, formalizando su estructura organizativa e inscribiéndose en el Registro de Asociaciones. Ese mismo año pasó a formar parte de la Federación Provincial de Corales Gaditanas, reforzando su vinculación con el movimiento coral de la provincia.

La Coral Polifónica Sancti Petri está integrada por un grupo diverso de personas, reflejo de la idiosincrasia abierta y acogedora de nuestra ciudad, con distintas edades, trayectorias y profesiones, unidas por la pasión común por el canto polifónico.

Su repertorio destaca por su amplitud y riqueza estilística, abarcando composiciones corales representativas de los distintos períodos de la música polifónica, tanto sacra como profana, culta y popular, así como versiones de música ligera y jazz. Sus interpretaciones se realizan tanto “a capella”, teniendo como único instrumento la voz humana, como con acompañamiento de piano o junto a agrupaciones instrumentales.