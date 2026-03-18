Roberto Palmero defiende las políticas ambientales locales: "Nunca se han plantado tantos árboles en Chiclana"

El delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha salido este miércoles al paso de las “oportunistas y desesperadas” declaraciones vertidas por el Partido Popular sobre las políticas verdes que se desarrollan desde el Gobierno municipal. Y lo ha hecho desde la Avenida de la Diputación, uno de los puntos negros más recordados de las “deplorables políticas medioambientales que desarrollaron los populares durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Chiclana. Aquí, hace diez años, el Partido Popular arrancó 60 árboles sin más motivación que sustituirlos por maceteros, un destrozo que es ejemplo de las políticas de plantaciones cero del que hizo gala durante su mandato”.

Roberto Palmero ha lamentado que “el Partido Popular vuelve a manipular y a utilizar los datos a su antojo para hacer ver a los chiclaneros y chiclaneras algo que no tiene nada que ver con la realidad, acusándonos de hacer fotos y plantaciones simbólicas en redes sociales y asegurando que no estamos trabajando por el medio ambiente”.

“Hace precisamente dos semanas desde el Partido Popular nos pedían información, pero no sobre cuántos árboles hemos plantado en la ciudad, cómo lo estamos haciendo, de dónde vienen esos árboles o qué colectivos están colaborando. No. Su única preocupación era preguntar sobre el Plan de Arbolado, algo que es información pública y que saben que está en fase de licitación, entiendo que con la única intención de seguir malmetiendo. Por eso, hoy venimos a contar la verdad”, expone.

En este sentido, el delegado ha sido tajante al indicar que “nunca se han plantado más árboles en Chiclana como en los últimos seis años, muchos de ellos para arreglar destrozos como los que el Partido Popular hizo en esta avenida de la Diputación. Una etapa en la que no se plantaron ni siquiera los árboles que pertenecían a nivel urbanístico por las licencias de obra, un impuesto que cobraban y que generó un acumulado de un millón de euros que los populares nunca se gastaron en arbolado”.