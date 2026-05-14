Pistoletazo de salida a la Fiesta de los Patios Portuenses

El Puerto de Santa María se prepara para vivir desde este jueves 14 y hasta el próximo domingo 17 de mayo una de las celebraciones más emblemáticas y esperadas del calendario cultural portuense: la XXVII Fiesta de los Patios, organizada por la Asociación de Amigos de los Patios Portuenses, presidida por José Ignacio Delgado Poullet, con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de la Concejalía de Fiestas con David Calleja a la cabeza -que patrocina la fiesta- y la de Turismo, con Olga de Navas, que suma en su promoción y difusión.

La inauguración tendrá lugar el jueves 14 de mayo, a las 21.35 horas, en el entorno del Hospitalito, en la esquina de Zarza y Ganado, donde se procederá como es tradición al encendido del alumbrado, que dará inicio a la fiesta de los patios. La Ciudad de los Cien Palacios volverá a abrir al público algunos de sus rincones más singulares y desconocidos, permitiendo a vecinos y visitantes descubrir gratuitamente un total de 24 patios históricos y casas señoriales del Barrio Alto y del casco histórico, engalanados para la ocasión con flores, aromas y detalles tradicionales que convierten esta fiesta en un gran escaparate del patrimonio, la cultura y la hospitalidad portuense.

El alcalde de la ciudad, Germán Beardo, anima a portuenses y visitantes “a disfrutar de una fiesta que representa como pocas la esencia, la hospitalidad y el alma de El Puerto”, destacando que “nuestros patios son patrimonio vivo, espacios cargados de historia, tradición y convivencia que muestran la identidad más auténtica de nuestra ciudad”. El primer edil ha subrayado además “el enorme esfuerzo y la implicación de centenares de vecinos, propietarios, asociaciones y entidades que hacen posible esta fiesta, consolidada ya como uno de los grandes reclamos turísticos y culturales de la primavera andaluza”.

La edición de este año, dedicada al Teatro Portuense, contará además con una intensa programación paralela que incluirá recitales poéticos, representaciones teatrales, actuaciones musicales, exposiciones, talleres y degustaciones gastronómicas. Germán Beardo ha querido agradecer especialmente “el trabajo y la dedicación de la Asociación de Amigos de los Patios Portuenses por mantener viva una tradición que engrandece a El Puerto y proyecta nuestra imagen como ciudad abierta, cultural y acogedora”.