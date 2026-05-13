En Cádiz

El próximo martes tendrá lugar la salida de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío

El martes 19 de mayo, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cádiz realizará su salida desde la Parroquia de San José hacia Sanlúcar de Barrameda.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Las Hermandades camino de El Rocío
Las Hermandades camino de El Rocío | Agencia EFE

La Hermandad realizará su salida desde la Parroquia de San José, transitando a pie por el siguiente recorrido: Avenida Andalucía, Plaza de la Constitución, Avenida Cuesta de las Calesas, Calle Plocia, Plaza de San Juan de Dios (Recepción de la Corporación Municipal), Calle Sopranis, Compás de Santo Domingo (Visita a la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz), Calle Santo Domingo, Calle Mirador, Calle Santa María (Visita a Ntro. Padre Jesús Nazareno, Regidor Perpetuo), Calle Concepción Arenal, Glorieta Cornelio Balbo, Murallas de San Roque, Puertas de Tierra.

Desde el Museo del Títere, la Carreta del Simpecado (ya en tráfico rodado) saldrá en dirección a Sanlúcar de Barrameda por el siguiente recorrido: Cuesta de las Calesas, Calle Ciudad de Vigo, Avenida Astilleros, Avenida Las Cortes de Cádiz, Puente de la Constitución de 1812.

Dicha salida afectará al tráfico de la ciudad entre las 09:00 h y las 12:30 h del siguiente modo:

-9:00 horas. Salida del Simpecado a pie con dirección al Ayuntamiento por el siguiente itinerario: Avda. Andalucía, Plaza de la Constitución, Cuesta de las Calesas, Calle Plocia, Plaza de San Juan de Dios.

Corte total de tráfico en la Avda. principal en sus cuatro carriles de circulación en horario estimado entre las 9:00 h y las 9:45 h.

La circulación del servicio público de autobús será coordinada por Policía Local, no siendo desviado su recorrido.

-11:00 h -Salida desde la Iglesia de Santa María con dirección al Museo del Títere por el siguiente itinerario: Calle Concepción Arenal, Glorieta Cornelio Balbo, Murallas de San Roque, Puertas de Tierra (glorieta de la Educación Pública).

Corte total de tráfico en la calle Concepción Arenal en horario estimado entre las 11:00 h y las 11:45 h.

La circulación del servicio público de autobús será coordinada por Policía Local, no siendo desviado su recorrido.

-11:45 h - Salida desde las Puertas de Tierra, Cuesta de las Calesas, Calle Ciudad de Vigo, Avenida Astilleros, Avenida Las Cortes de Cádiz, Puente de la Constitución de 1812.

Se estima que no será necesario realizar cortes de tráfico en este tramo horario.

Se solicita a los conductores la máxima precaución así como seguir en todo momento las indicaciones dadas por Policía Local.

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