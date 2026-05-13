Nuevos coches se suman a la flota de Policía Local de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando continúa avanzando en su apuesta decidida por la sostenibilidad, la seguridad ciudadana y la modernización de los servicios públicos con la incorporación de nuevos vehículos para la Policía Local. Esta renovación del parque móvil supone un importante salto cualitativo tanto en materia medioambiental como operativa, consolidando una flota más moderna, eficiente, sostenible y preparada para responder a las necesidades actuales de la ciudad.

En total, el Consistorio ha incorporado cinco nuevos coches patrulla, cuatro motocicletas y dos furgonetas, estas últimas que llegarán en estos días, ampliando así una flota policial que alcanza ya los 26 vehículos. Esta actuación forma parte del compromiso municipal con la reducción de emisiones contaminantes y con la implantación progresiva de soluciones de movilidad más respetuosas con el entorno.

El contrato en la modalidad de renting, contempla igualmente el mantenimiento integral de todos los vehículos durante los cuatro años del renting, garantizando que la Policía Local disponga permanentemente de medios modernos, operativos y en perfectas condiciones. Una operación que alcanza una inversión total de 580.164,02€ donde se incluye el arrendamiento y el mantenimiento de los vehículos.