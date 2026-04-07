La nueva piscina 'de verano' de San Fernando, más cerca

El Ayuntamiento de San Fernando anuncia que en los próximos días comenzarán las obras de construcción de la nueva piscina de verano en la Ronda del Estero, un proyecto que supondrá un importante equipamiento de ocio y un nuevo atractivo turístico para la ciudad. La parcela destinada a esta nueva instalación cuenta con más de 13.900 metros cuadrados y se sitúa entre la calle Alsedo y la avenida Manuel de Falla.

Como ya se anunció y se ha podido comprobarse durante meses, la parcela que albergará la futura piscina de verano ha sido habilitada de manera provisional como estacionamiento durante la ejecución del aparcamiento táctico de Manuel de Falla, que cuenta actualmente con 160 plazas para vehículos.

Dentro de la planificación del Gobierno municipal, y antes del inicio de las obras de la piscina de verano, se ha actuado de nuevo sobre otra parcela sin construir, ubicada entre la calle Carmen y la calle Alsedo, con una superficie de 1.748 metros cuadrados. Este espacio ha sido acondicionado mediante trabajos de nivelación para su uso como aparcamiento, con capacidad para alrededor de 75 vehículos.

Esta medida, junto al aparcamiento táctico de Manuel de Falla, las bolsas de aparcamiento existentes en la zona y las propias plazas de la avenida, permitirá garantizar una alternativa cercana y segura para estacionar mientras se desarrollan los trabajos.